PLJUŠTE PROVOKACIJE: Karić i Anđela pokušali da sklope primirje, pa ZARATILI kao nikad do sad! (VIDEO)

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Anđeli Đuričić.

- Đedović je meni rekao da mi Stefan nije dušmanin - rekla je Anđela.

- To je istina. Nikada joj nisam bio dušman. Uvek sam imao lepe reči za nju, a rekao sam šta mi nije okej ove sezone i to je to - rekao je Karić.

- Ja ne slušam nikoga. Da slušam ja bih bila pametnija - rekla je Anđela.

- Procenti su pokazali da je tvoj savet urodio plodom - rekao je Karić.

- Nema sa kim se nisam svađala prethodnih dana. Samo da mi u toj raspravi sa Munjom nije dobacio, do ovoga ne bi došlo. Nadam se da nećeš imati probleme jer između nas nikad ništa nije bilo - rekla je Anđela.

- Jedino sam se ogrešio o Anđelu kad sam se umešao u svađi sa GAstozom. Ovo što sad priča, ja joj nisam ništa dobacio nego sam sa Mićom komentarisao - rekao je Karić.

- Ti si ga podržala na Tiktoku - rekao je Milan.

- Igrala sam na TikToku, normalno je da ćeš giftati da pobediš. Nisam trebala, izlaprdala sam se. Je*iga, ne mogu da kažem da mi je žao. Verovatno mi najviše smeta kad priča kako se Gastoz ponaša prema meni. U petoj sezoni se pričalo o nekim stavrima, imao je takođe lažni autoritet. Nisam pratial njegove veze. Postao je presveti Stefan. Kad je Gastoz bio u dve situacije loš prema meni, ne smatram da je ni pola bio loš prema meni - rekla je Anđela.

- Rekao sam ako je to uradila ona je puša*ica ku*ca - rekao je Karić.

- Kad bi ovde ušao u vezu, pokazao bi crtu koju ima. Nije zbog toga smeo da uđe u vezu jer bi pokazao i ono što ne valja, odgovara mu da ga ljudi hvale. Jedno negativno pitanje on ne bi izdržao ovu sezonu. Mi u vezama smo za njega institucija. Njemu je samo Uroš rekao šta misli o njemu zaista. Zaa mene govore da sam por*ićarka zbog slike sa bananom, a nisu videli, a on je na sudu, pa mogu i ja da pričam o nečemu što nisam videla. priča lepe i fine stvari da bi se oprao, a onda izađe napolje i radi svašta - rekla je Anđela.

- Kakva je ovo boleština! Ako Anđela ne pravi iste greške, moramo da kažemo da se promenila jer ne radi gluposti ovde - rekao je Karić.

- Ovde se selektivno komentariše. Neće me tvoj život zanimati, slučajno sam pročitala. Imala sam svoje probleme tog trenutka. Kad imamo dokaze o nekim stavrima, selektivno se komentariše. Mislim da je najveći lažni moralista - rekla je Anđela.

- Žao joj što mi je uništila vezu,a sad...- rekao je Karić.

- Devojku sam povukla za kosu i diskvalifikovana sam. Bila je nulta tolerancija - rekla je Anđela.

Autor: A.Anđić