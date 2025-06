Trese im se tlo pod nogama! Aneli i Luka zaratili kao nikad, ponovo najavili raskid! (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je pitanje

Zašto očekuješ da Luka brani tvoje ispade čak i kad ti pljuješ njegove drugare?

- Mržnja se širi. Ja vidim da je on pristrasniji prema svojim drugarima nego meni. Nikad mu neću braniti da se sa nekim druži. Nije prvi put da Munja meni to spominje. Ovo nije naš prvi sukob. Ja i Stefan direktno nismo imali sukob. Komentarisao je da smo mi žene ljubomorne jer je Sofi omiljena kod muškaraca. Ja ne trebam da budem omiljena, nego treba da budem samo kod svog muškarca. Mislim da je Luka služben večeras sa mnom - rekla je Aneli.

- Možete da je vređate ako vas prva napada, a onda ću ja vas i to je to - rekao je Luka.

- Kad sam otišla priča i ogovara me, a kad sam se vratila on je zaćutao - otkrila je Aneli.

- Ona sad opet mene ne razume. Ne razumem šta loše pričam da nju iziritiram. Mateja je meni rekaoda neće radi mene da je vređa. Ako ustanem da kažem njoj je preče da kaže njoj ' kravo', njemu 'buljavi'. Rekao sam da je vređa nazad, ne zanima me. Neću to sebi da dozvolim. Sad je spinovala priču. Pričala je budalaštine i gluposti. U nedelju nakon igre se na mene drala: "Umesto da me braniš od svojih prijatelja" - počeo je Luka.

- Laže! Strgao mi je lančić - rekla je Aneli.

- Ako sam sve to uradio što dolaziš kod mene? Meni je mir najbitniji. Ako želi da se odvoji od mene može da mi do kraja rijalitija ne priđe - rekao je Luka.

- Njemu to odgovara. Ja sam njemu najbolja bila ovih dana - rekla je Aneli.

- Ti o meni sve loše nabrajaš! Zašto želiš da budemo zajedno ako sve najgore radim? - pitao je Luka.

- Ti hoćeš da ja raskinem sa tobom - rekla je Aneli.

