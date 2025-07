JA SAM ZA NJU INSTITUCIJA: Luka isponižavao Aneli, pa je obrisao iz života kao da nikad nije postojala, ona skočila poput razjarenog bika!(VIDEO)

Au!

U toku je emsija "Pretres nedelje", voditelj Milan Milošević podigao je Luku Vujovića.

- Aneli je rekla da čeka da ti njoj priđeš. Tebe je Anđela savetovala sat i po šta trebaš da uradiš - rekao je Milan.

- Prijalo mu je njeno savetovanje, videla sam preko stola kako joj je dobacivao - skočila je Aneli.

- Neću prići da mi neko ruku seče. Rekla je da ne postoji trunka prostora da nikad više ne porazgovara. Kad bih joj prišao ona bi se ismejavala, da bi rekao kao i uvek da nema šta da priča, ponizila bi me. Neću sebi to da dozvolim. Nisam imao niakkvu mogućnost ni prostor da dam sebi za pravo da pričamo. Ja nemam potrebu da joj priđem, ali mi je krivo. Stojim iza svojih reči. Nameće mi da imam emocije prema Sandri, da na mene utiče moj otac. Ja ovoj devojci nikad nisam rekao da je kraj. Kad mesecima nešto nabija na glavu,a to je isto kao da sam ja non stop spominjao ALibabu i Janjuša. Da lomim sada glavu, znam kako bi se završio razgovor. Jedino mogu da priznam utorak jer nije primereno. Nisam osećao potrebu da uđem u razgovor sa Sandrom - rekao je Luka.

- Kako bi reagovao da je Sita hipotetički pozivala da svi glasaju za tebe? - pitao je Milan.

- Baš me briga za fanove. Da izađem sedmi, deseti, dvadeseti daću sve od sebe da glasaju za nju. Da pričam njoj i ubeđujem u nešto niti želim, niti hoću. Znam da se napolju ne svodi moj život na to da slušam oca. Trenutno osećam bes. Rekao sam da mi se malo i zgadila. Ja sam napolju za nju institucija. Mogu šta hoću, a ona će moći ono što ja kažem. Napolju ne bi opstali, odavno bi se rastali, ali opet napolju nikad ne bi došlo do toga - rekao je Luka.

- Pričali smo. Rekla sam da treba da izabere način da joj priđe. Baš jer je ostalo 10 dana treba da joj priđe i kaže da izabere da li hoće da spusti loptu i da popričaju ili neće. Videla je da je bio u stanju da baca flert sa njom dok ej bio sa Sandrom u vezi, a kasnije šta je mogla i ona da očekuje. korigovao se jeste, taj utorak je bio kriminalan. Sklonio se od prijatelja, Terza je pljunuo Aneli. Mislim da se Luka - rekla je Anđela.

- Sita zna da sam samostalan i da ne zavisim od oca. Ja da ovde objašnjavam moju adresu stanovanja neću. Ako sebi daje za pravo da kaže da volim drugu devojku - rekao je Luka.

- Ti si mi dao za pravo - rekla je Aneli.

- Kad nisam tu ti ne bi imala poverenje - rekao je Luka.

- Pa igrao si na dva fronta - uabcio se Luka.

- Zbog emocija ne možete da pričate normalno. Rekao mi je da ne misli da ona nema emocije prema njemu i da folira - rekla je Anđela.

- Ne volim ga, emocije su se ugasile. Završila sam svoje. Ne zanima me, nije to to! Popustile su me emocije - vikala je Aneli.

Autor: A.Anđić