KMET MILJANE KULIĆ: Gastoz obrisao patos sa Bebicom kao sa krpom, zgazio mu ego kao nikad: Prodao je veru za večeru! (VIDEO)

Au!

Tema današnjeg zadatka je da svako od ukućana dođe do fontane kako bi izneo svoje mišljenje o drugom cimeru kom želi da vidi leđa, daleko od očiju drugih takmičara. Sledećni na redu je Lepi Mića.

- Mogu da navedem samo jednu osobu a to je Jelena Ilić. Ona je jako drka i kvarna, želim da joj vidi leđa - rekao je Mića.

- Nominovaću Jelenu Ilić. Za mene je najnegativnija osoba, puna gneva, frustracije. Za mene je ona jedan gad - rekao je Karić.

- Nominovala bih opet istu osobu. To je sramota i blam ove sezone. Slađa Sramolina Lazić. Nema ni blama ni sramote da uradi takvu stvar. NJoj iz usta izađe to... Devojka koju mogu da pokazuju samo u noćnom terminu - rekla je Sofi.

- Fekalije od ljudi. Većina njih nema ni zanimanje. Imamo lizače gu*ica i ko zna čega sve. Jako sam se dobro zabavio. Nisam očekivao da je ova produkcija jedna mašinerija, nema prostora da ti bude dosadno. Osoba kojoj želim da vidim keđa je hodajući leš, ona najgora fekalija. Čovek koji je nasamario porodicu Kulić i iskoristio da uđe u rijaliti. Ušao je ovde kao kmet Milajne Kulić, a porodicu stavio na ignor. Prodao se za stitno, a danas demonstrira silu. Ove sezone je uhvatio mlađu ribicu kojoj želi da izvuče žabicu, prozivanje da joj je majka prostitutka, a i ona isto. On ume da ustane i palamudi drugima. Odrekao se porodice i došao da bude kmet Kulićima. Sa druge strane, ona celu sezunu očijuka sa Terzom. Čovek gde su mu dva muškarac rekla da su nešto imali sa Teodorom, on hoće sve to da zgazi da bi ostao sa njom. Šuljanović Bebica, prodao je i veru i večeru da bi vratio silne milionske dugove. pogurao je sbe da mu se ceo svet smeje - ispričao je Gastoz.

- Ne želim da napusti program jer je ovo jedino mesto da se ispolji. VIdeli smo njeno bitisanje napolju, potroši sve pare, pa onda uđe ovde i bude monstrum. ne želim da izađe odavde nikad. Neveo bih Draganu. Dovoljno bi bilo deset dana da izađe odavde i vidi svoju porodicu. Prodala je porodicu za tepsiju ribe - rekao je Munja,

