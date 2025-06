Po cenu života nije smela... Milovan poput razjarenog bika zbog Marijane i Uroša! Ovo neće dozvoliti NIKAD! (VIDEO)

Spreman na haos!?

U toku je emisija "Pitanja Gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Milovanu Miniću.

Da li si stvarno mislio da se žena neće razvesti od tebe, mada vidimo da nije i ona neka svetica?

- Znao sam, ali ovo sve sad. Da je to Uroš, čovek koji je takav kakav jeste da bude sa mojim detetom, čovek koji nosi pancire i koristi sve i svašta to me nervira. Moje dete neće boraviti sa takvim čovekom. Nema razgovora jer je uradila ovo što je uradila. SVe što sam je pitao je slagala, ali ćemo rešavati stvari kad izađemo. Da je bilo koji drugi čovek ništa ne bih rekao, ali pošto znam kon je taj čovek i da ona sve zna, po cenu života to nije smela da dozvoli. To dete treba da boravi tamo - rekao je Milova.

- I on je provodio vreme sa njegovim detetom - rekla je Aneli.

- On meni kaže da ja podržavam. Šta imam da podržavam ili ne. On nije dobro, a ja sam sve dala od sebe. Šta je priznao meni ili njoj, šta očekuje i od mene i od nje? Šta da radim. Mene taj čovek ne zanima. Uroš je hteo decu, ja nisam htela sa njim decu. On je rekao da će napraviti nekoj drugoj, pa nek su živi i zdravi. On veruje u neka svoja ubeđenja - rekla je Aleks.

- On je zaljubljen u Marijanu i dalje - ubacio se Munja.

- Rekla sam mu da mu treba lečenje, nije normaln. Pustila sam ga da mi ispriča sve - rekla je Aleks.

- Sumanuto je, nema nikakva prava za ovu priču. Kad je rekao da ima sliku iz njegove kuće, uzeo zlatan krstić za dete, a sad priča - rekla je Kačavenda.

- Uroš je mrzeo Milovana, a onda su napravili pakt protiv mene. Mama mi je rekla da očekujem sve, da njemu treba žena koja će biti u kući da sprema i pere - rekla je Aleks.

- Ja sam njemu rekao. Ja znam mnogo toga ali ne želim da pričam. Sa Urošem sam pričao pet puta, znao sam sve unapred - rekao je Korda.

Autor: A.Anđić