Zaratili kao nikad! Mića se naoštrio, pa brutalno osudio Jordnaku za provokacije, Ena i Peja u najvećem klinču do sad (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici.

- Najbitnije mi je bilo da dučejm taj budžet, ipak su oni bili 6 meseci zajedno. To bi bili njegovi kodeksi. Rekao je da je Sanja najrealniji komentator, a vređala je Enu non - stop. Najviše je ponizio Enu, degradirao je kao partnera. Sad mu je Zola najbolji drug - rekao je Bebica.

- Ti meni nemaš pravo ništa da kažeš. Svoje kodekse sam ispoštovao time što su moji prijatelji napolju. Dao je Đedoviću i Mići najmanje budžete. Rekao si da bi se družio sa Matejom, a pre par dana si rekao sve suprotno - rekao je Bebica.

- On je fin i kulturan dečko. Ja nisam ljubomoran, družio bih se sa njim. Družiću se sa njim, on je normalan i imam pravo da se družim sa kim hoću. Enu sam ostavio za kraj jer sam imao mnogo toga da kažem. Ona je jedina osoba koja me prekinula dok sam delio budžet. Neću da delim budžete po njoj - rekao je Peja.

- Jedina sam te ja volela ovde -rekla je Ena.

- Videla sam kako si regovao kad ti je Karić uputio kritiku, a videla sam i kako si odreagovao na Ivana - rekla je Kačavenda.

- Drago mi ej što gledam sebe i ne komentarišem tuđe budžete. Drago mi je što sam našao prijatelje, Acu i Bakija sa kojim ću se družiti napolju. Smatram da sam delio budžet kako ja želim - rekao je Peja.

- Maštaš da ćeš da se družiš sa ljudima odavde - skočila je Kačavenda.

- Jedino za koga sam se možda malo ogrešio je Gastoz. Munja je normalan, popravio se sa Stefani. Terza se sad izvlači da je Munja najveći problem. To je ono go*narski sa strane - rekao je Peja.

- Podeljeni smo na dve strane. Nema ko neko nije bio povezan sa nekim. Evo i Ena je dala Slađi najveći budžet. Kad sam joj govorio da joj Slađa nije prijatelj, ona mi nije verovala. Đole spava u vešeraju od kada je počeo da laje. Slađa nije Pab. Ko vređa decu, ja reagujem na svakoga. Mali budžeti su uvek pravili problem. Da je Peja na današnji dan sa Enom, niko mu ništa ružno ne bi rekao. Oni su za mene isti. Jordanka za mene si od danas jedan lažov. Ti se ne plašiš Boga, a ne mene - rekao je Mića.

- Ona meni govori da mi je*u dete. Zlostavljala me mesec dana - skočila je Aleksandra.

- Ja pravdam i tvoju i njenu bol. Na osnovu boli govorite svašta - rekao je Gastoz.

- Se*e kao plovka. Ko nju gasi?! - vikala je Kačavenda.

- Luka, da čujemo tvoj komentar.

- Moje mišljenje je slično kao i prošlog puta. Samo za Gastoza je rekao drugačije. Pretvorilo se u to da treba da se svede njegova podela na učešće njegove bivše partnerke - rekao je Luka.

- Danas je naveo sve dobre majke, a tebe nije naveo -rekao je Milan.

- Ali sam rekao da joj opraštam zbog deteta - rekao je Peja.

- Folirao si da me voliš - rekla je Ena.

- Ja sve prihvatam što kažeš - rekao je Peja.

- Deli budžete po tome kakav je njegov trenutni odnos sa nekim. Izdvojio je Enu i pokazao da i dalje ima poštovanje prema njoj. Meni je kao najveću kritiku izdvojio ono što sam rekao za Enu i Anđelu. Da su u vezi bila bi drugačija podela. Pejo svaka ti čast za ovu podelu. Govorio je jasno šta zamera, ašta ne zamera. Lepo je obavio svoj posao. Ali me zanima koga će uzeti za omiljenog - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić