Au!

U toku je emsija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video gde Stefan Karić tvrdi da je Anđela Đuričić prva uvredila Enu Čolić.

- Mića vređa Anđelu jer mrzi Gastozu. Smislila je kako će da igra da bi njena uloga bila što uverljivija. Njena bitisanja znamo. Recimo da Aleksandra tuče svoje dete ejr počula Jordanku, Lepom Mići je rekla da je pe*er. Što se tiče video klipa - rekla je Ena.

- Grli žene koje si nazivao ku*vama. Ti si lično to rekao, a ne Gastoz ili ja. Iz mojih usta to nikad nije izašlo - vikala je Anđela.

- Na klipu su Luka, sa kojim neću nikad biti u dobrim odnosim i Karić koji se sa mnom uglavnom ne slaže. Ova devojka govori da ja širim noge i da sam blam. Džaba nosiš košuljicu i tvid jer si klošarka. Gastozu nikad nećeš biti žena života jer nemaš silikone - rekla je Ena.

- Slušati Matoru i Enu, pustite ih - rekao je Gastoz.

- Estetski sam ja njegov tip. Anđela je zbog toga ljubomorna. Mator je za mene, to je istina. Oni su saglasni na klipu da ja nisam uzvratila dok me vređala,a onda mi je sutradan prekipelo. Njena omalovažavanja, poniženja, pominjanja tuđe dece i mrtvih. Imam pravo da pričam jer sam ja osuđena na to. Ona dođe kao časna sestra i nevina - rekla je Ena.

- Ne verujem kako si prodao Aneli zbog Ene - ubacila se Anđela.

- Ti si rđa - ponavljao je Mića.

- Moji postupci su transparentni, a o ovoj devojci se ćuti. Ne vidim da joj se nešto kaže za udomljavanje Miljaninog deteta i da je Matora ubila svoju majku. Ne vidim da je osuđena i da je neko provlačio ove stvari. Očigledno sam ja omražena. Njih dvoje se bore zajedno, a ja se borim sama, borila sam se sama i kad sam bila u vezi. Nikad Mići ovde nisam opsovala majku - rekla je Ena.

- Jesi, mića je tražio ovde od nas da osudimo - skočila je Anđela.

- I tebe sam branio rđo! - vikao je Mića.

- Bila je Keti, sad sam ja, a Dragana je sledeća. Sadašnji dečko ti je isto zatvorenik kao i bivši - rekla je Ena.

- Ako može njega da vređa nek onda kaže sve koji su bili. Ovaj čovek samo njega mrzi - rekla je Anđela.

- On voli da prima ki*tu u gu*u. Željna si njegovog ku*ca ali ga nikad dobiti nećeš - rekao je Mića.

- Dugo su trpele obe i da nemaju lepo mišnjenje jedna o drugoj. Ena joj nikad nije spomenula nijednu stvar od prošle godine što sad posminje. Trebala je tad da odgovri, nije bilo ni Gastozu na mestu to da kaže. Ali ga razumem jer je rekla to Urošu. Anđela je takođe dugo trpela. Znala je od početka da nema lepo mišnjenje o njoj, pa je onda pukla i počela da vređa, ali je Ena mogla da odgovori. Spomenuli ste što je Mića govorio, zamislite da ja kažem Urošu da brani ku*vu - rekao je Luka.

- Ne mislim da je Ena skroz kriva, ali nije trebala da provlači Anđelu kod Uroša. Ona je tu kriva i nije normalna. Dala je sebi za pravo. Da Gastoz ne glumi anđela čuvara ne bi ni došlo do ovoga. On je Enu odvlačio od konflikta, a ona je već tad rekla da će ANđeli smetati. Pun mi je kofer njenih gluposti, nek se svađa kad ne ume da se šteti. Smeta mi kako vređa decu i zato sam digao ruke. Gastoz je opet uvukao, a Anđela se nije na vreme izjasnila. Sofiju bi oterala ali nema za šta da se uhvati. Sa Jordankom vidimo da čita čestitke - rekao je Mateja.

- Ona je Gastozov jedini prijatelj ovde, svi ostali gledaju korist - rekla je Anđela.

- Ti se takmičiš protiv njega rđo jedna! - vikao je Mića.

- Samo sam bila sa Gastozom u izolaciji jer ja ne idem sa svima kao ti - rekla je Anđela.

- Zato što znamo šta ardiš - odbrusila je Ena.

- Nikad nije bila nijedna izjava ljubavi od njega. Koliko puta je mene sanjao i prišao da mi kaže, ja nisam htela da slušam zbog nje. Jednom mi je samo ispričao šta je sanjao - rekla je Ena.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić