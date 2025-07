Dopao joj se moj dečko i moja šminka: Ena brutalno demolirala Mimas zbog muvanja sa Pejom, pa ona uputila javno opravdanje Gruji! (VIDEO)

Au!

Ena Čolić ustala je da prokomentariše muvanje Milane Šarac Mimas i Jovana Pejića Peje.

- Mima počeka da se šminka isto kao ja. Tražila je od mene ono što sam ja nosila i da je naučim kako da se šminka. Njoj se dopao i moj deško i moja šminka - rekla je Ena.

-Mnogo mi je bezveze da pričam na ovu temu. Gledam devojku koja plače u lajvu. Ja se nervirao kad je ona plakala, mislio da je pravo, a onda sam video da je folirant. Pet dana plače što sam ja nešto rekao na novinarima, pa plači. Ne zanima m eova devojka, shvatio sam ko je i šta je. Ja se ovde povezujem sa Mimom, kakva budalaština. Ne zanima me Mima, kakva Mima. Ne zanima me niko od devojaka. Bolje da sam se zezao i uživao. Preko mene da vode ratove, ja sma na to navikao - rekao je Peja.

- Mene je jako sramota da komentarišem ovo. On ovakav polupan sa ovim ponašanjem, očajan mi je - rekla je Ena.

- Ja sam pi*kopaćenik, oblačim se ružno, sve sam što ova devojka kaže - rekao je Peja.

- Mene ovakav muškarac ne može se*sualno da privuče u životu - rekla je Ena.

- Bolje da sam lud nego ovakav. Sama nek vodi ratove i nek se kompleksira. Đedović otišao kući, digao ruke od lutkice. Kod njih nema leka, to je i on čovek shvatio - objasnio je Peja.

- Ostala mi je samo žal za tim nekim momentima jer nemam gde da se sklonim. Teško je izbeći emocije ovde- rekla je Ena.

- Za ovu šišmiš devojku bez šminke koja me uvukla u ovu priču kao što je uvukla Aleksandru i druge devojke, pati od rijalitija, toliko je radi sve ovo da mora da izmišlja svaki dan neke priče. Ako će da mi se nameće što sam Peji dala piće da mi otvori i on je popio dva gutljaja, damo razmenjivali pljuvačku... Ako su žuti kartoni zbog onoga ispred DUbioze, ja više sa Pejom ne provodim vreme - rekla je Mimas.

