IZGUBILA KOMPAS! Ena potpuno zaboravila šta je dostojanstvo, ubeđena da će se pomiriti sa Pejom, pa žestoko oplela po Mimas! (VIDEO)

Au!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Enom Čolić kako bi otkrila trrenutna dešavanja sa Jovanom Pejićem Pejom, pa su se dotakli i Milane Mimas Šarac.

- Ena, šta je sa tobom i Pejom? - pitao je Darko.

- Rekao je da bi sve ponovio, da bi opet sve uradio. Ne znam da li ga ja pravdam? Mislim da on kao neko ko me voleo ima pravo da kaže da sam najgora. Verovatno se u tim momentima usmeri samo na loše stvari - rekla je Ena.

- Je l' se folira za javnost, a ti osećaš nešto drugo? - pitao je Darko.

- Neću da lažem za stolom. Rekla sam kakva su moja osećanja. Mislim da je njemu dosta svega i prostor. Rekao je da ne može da me zagrli. Sede na stepenicama, pa će reći da Peja popušta. Ima stav da nećemo ovde da se mirimo, a ne bih ni ja ovde. Volela bih da ga zagrlim da imamo neki bliži odnos, ali to ovde nije moguće, već smo pokušali - rekla je Ena.

- Zašto se loše ponaša prema Kariću? - pitao je Darko.

- Rekla sam mu odmah da se izvini jer je postupio isto kao ja prema Kariću. On je posle prišao, ali mi je rekao da sad ne koristim to. Nije on očvrsnuo za sve ono što mu se ovde dogodilo. Dosta nas život spremi za sve ovo, ali mi ne zanmo gde dolazimo. Moji pištolji su... Njegovi su na vodu, bezopasan je. On je nekako drag. Zato on i kaže da sam najgora - rekla je Ena.

- Zbog čega je Peja rekao Mimi da kad bi ona bila deo Beograda, ona bi bila Topčider - rekao je Darko.

- Ne, ne, to je meni rekao. Ja se šminkam totalno nepravilno, šminkeri umiru od smeha. Stavljam crnu liniju na nosu, to sam videla na filterima. Ona kao da vidi kako ja. Meni Matora kaže da nije svestan toga. Kako bre nije svestan, moj tata je imao mene sa 25 godina!? Juče ona glupost sa Sandrom, nesuđena ljubav. Meni je srce htelo da iskoči. Sve se meri, zato i vilenim. Ljudi misle da ću da skačem na sve, kažu kako napadam žene po kući. Mislim da je on svestan vrlo akd radi takve stvari. Mislim da mi ne veruje i dalje. Kaže da su rijaliti moje drame i moja ljubav koju želim da isforsiram. Rekla sam mu: "Ti si glupander glupavi. Kad budeš izašao videćeš, previše te volim" i mislim da će videti. Više ne zavisi puno stvari od nas kad izađemo odavde - rekla je Ena.

Detaljinije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić