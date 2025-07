ODJEDNOM POSTALA PRESVETA! Sofija pronašla opravdanje za morbidnosti upućene Urošu i Anđeli, pa ponovo žestoko oplela! (VIDEO)

Au!

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Sofijom Janićijević o svim dešavanjima koja tesu Belu kuću.

- Za koga bi ti volela da se udaš? - pitao je Darko.

- Imala sam samo nameru da ih isprovociram - priznala je Sofija.

- Šta se dešava sa tobom i Urošem? - pitao je Darko.

- Ne postoji nešto da mu kažeš da ućuti osim da mu spomeneš mamu. Jedino tad stane, do tad ti pije krv na slamčicu - rekla je.

- Kako komentarišeš odnos Anđele i gastoza? - pitao je Darko.

- Lepo joj je rekao da budu u dobrim odnosima, ona to nije htela, ali je videla da je ostala sama kao panj. Iz toga razloga će prihvatiti sve. Bilo mi je čudno što me naveo na negatvnoj nakteti. razlog toga je što sam ja od jedne dostojanstvene devojke počela da psujem. Ne znam kako da odgovorim akd mi neko kaže da radim za 50 evra. Jedina sam jedinstvena ovde u kući pored Milene i Sandre. Anđela je Uroš u ženskom rodu. I dalje se ponižava, prilazi Gastozu. Naravno da je opravdanje ljubav, ali kad smo Terza i ja u pitanu onda skoči kaže da smo blam. Kad ona spušta loptu, kako da komentarišem to?! - rekla je Sofija.

- Šta se dešava sa tobom i Enom? - pitao je Darko.

- Ja nju od početka komentarišem. Družila sam se sa njom, ali ne nešto preterano. Komentarisala sam od početka da su nemoguća misija. Ona je počela meni da zamera od trenutka da se posvađala sa Milenom. Nas tri se branimo, a to joj ne odgovara. Ona je ta koja obrće igricu i distancira se od mene - rekla je Sofija.

Autor: A.Anđić