PROKLJUČALA: Kačavenda smrtno uvređena zbog Gastozove izdaje, pa postala glavna zaštitinica Anđele Đuričić! (VIDEO)

Au!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Milenom Kačavednom o njenom sukobu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i Jordankom Denčić.

- Da dovršim ovu priču. On dobacuje meni i govori da sam ja Džordina žrtva. Kad je ona krenula da vređa Sandru i mene, on je vidno iznerviran govorio: "Gazi Džordi, kad hoće one u superfinale, ideš i ti". Izvinjenja ne primam. Ispada da on podržava da ona meni je*e mrtvu mamu. Oboje su bili iznervirani i ispalo je to. Kakva je to priča? Veze sa morgom nema. Sada meni govori ovo. Nisam se ja sa njom družila jer je Gastoz. Gotivim ga zbig toga kako sam ga procenila. Kad nisam prvo mesto, mogu da budem i 48. Možda on samo brani Džordi. Imam pravo da mislim i ja da Sofi ima puno pravo da misli da se sviđa Gastozu. Anđela plače celu noć, a kao iz zezanja stavlja oči na ruke Gastozu. On ne može da podržava to - rekla je Milena.

- Žrtvo - rekla je Jordanka.

- Ja žrtva nisam. Ja ničija žrtva nisam. Evo pet ljudi, reč nismo rekle u pušioni - rekla je Milena.

- Prema kome si iskrenija, Gastozu ili Anđeli? - pitao je Darko.

- Ja sam bila na njegovoj strani sto posto. Prema Anđeli sam bila jako taktična. Ne želim da kažem na brutalan način ono što mislim. Rekla sam sve što mislim na fin način. Ne može da gura prst u oko muškarcu. Kad je on postao isključiv ona je spustila loptu. Iskrena sam prema njemu, ali ovo neću da prihvatim. Ja sam njemu prećutala podelu budžeta - rekla je Milena.

- Šta Anđela trpi od Gastoza? -pitao je Darko.

- Nije zaslužila. Nerealno je da priđe Sofi, a ne njoj i da takve stvari izgledaju kao da ga više ineteresuje kako se Sofi oseća - rekla je Kačavenda.

- To su naše igrice - rekao je Gastoz.

- Očekivao sam neku povratnu, ali nisam dobila od tebe - rekla je Anđela.

- Iako za celu situaciju krivim nju, ovo nije fer. Ja se ovde ne družim sa ljudima zbog imena i prezimena - rekla je Milena.

Autor: A.Anđić