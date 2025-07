PISAĆE KNJIGE O TVOJIM JE*AČIMA! Kačavenda sahranila Enin moral, posebno je ponizila zbog Breskvičinog brata! (VIDEO)

Au!

U toku je emsija "Pretres nedelje", voditelj Milan Milošević podigao je Mateju Matijevića i Sandru Obradović.

- Šta ste pričali za Enu? - pitao je Milan.

- To ne može da izađe iz mojih usta - rekao je Mateja.

- Pričali smo o lopticama na bazenu, a onda je došla Milena. Ona je njemu rekla da se to kosi sa mojim stavovima - rekla je Sandra.

- Rekla sam da je izgorela. Pre toga šta su pričali ja n eznam. Tema je bila za loptice i šta je rekla Ena Sandri, a ja sam tad rekla da je izgorela - rekla je Kalavenda.

- Ja se sa Sandrom prvo ne muvam. Ena i ja smo prijatelji - ogradio se Mateja.

- Rekla sam mu da mi je on prioritet, ali čim pita Sandru znači da se nešto desilo - ubacila se Ena.

- Bila je tema za Peju. Bilo mi je nelogično da ona može da smatra da sam se ja ljubila sa Pejom - rekla je Sandra.

- Tvrdim da Mateja to ne može da kaže. Tu ne postoji nikakva ljubomora. Jako sam želela da se on pomiri sa Sofi. Znam da sam mu najbitnija kao prijatelj, kao i on meni. Ne zanima me sa kim će da bude, mogu da mu sugerišem kao prijatelj, kao i onda za Aneli. Bilo mi je jasno šta radi Milena. Dok Gastoz i Sofija pričaju o nekoj vrti zadovoljavanja ona se smeje - objasnila je Ena.

- Oni veliki prijatelji. Kad su bili u svađi Mateja je rekao da njihov odnos nikad nije bio toliko poseban. Izgorela je i na Aneli onda. Govorila je da je njegova porodica poslala tu poruku - rekla je Kačavenda.

- Mene ovo ne zanima! Ne mogu da slušam kako me nameštaju. Nemoj da me spajaš posebno ne sa mojim najboljim prijateljem - vikala je Ena.

- Ova je pozelenela, iskrivila se. Ja nju ne spajam, spajala se sama. Sandra joj ozbiljno ide na ku*ac, provlači i Sofiju - istakla je Kačavenda.

- Ja sam istog momenta rekla Mateji. Meni je ovo smejurija šta oni prave. Pokušavam da objasnim Milena! Otišla sam na dok da plačem jer nisam mogla da gledam prizor kako Peji pre nekoliko meseci lupa srce, a onda se žvalavi preko loptice. Ložim se na Mateju, najbolji mi je ovde - skočila je Ena.

- Argumenti su joj da je overila mog sina. Debilko jedna! Overila Lazara klošarka, da treba da idem u banju i da imam 60 godina - rekla je Milena.

- Sofija nisi opsovala nijednom, osim Terzi jednom i sa Urošem si u sukobu. Da li misliš da bi Đedović dozvolio dase gurneš u blato na samom kraju?! Došla devojka 20 godina mlađa prvi put da te rešeta ovde! Navlačiš devojke da budu ku*vetine - rekla je Ena.

- Jedina si se ti žvalavila sa Munjo ovde - ubacila se Sandra.

- Rekla sam Mateji istog momenta. Rekao je da nikad ne bi bio sa Sandrom. Zabpravili ste da sam ja živela sa ovim dečkom. Ja sam ovde volela, nisam glumatala i izbegavala poljubac po imanju, nego sam vodila ljubav - rekla je Ena.

- Ona pre nego što se iz*ebe traži ličnu kartu? Ne nego zato što je Brekvicin brat - rekla je Milena.

- On je mene slagao da je 2001. godište, a kad sam saznala da je 2004. sam se smorila jer me vozio godinu ipo dana. Saznala sam kad mi je pokazao ličnu - rekla je Ena,.

- Kad kažeš da pravim kurve, misliš na moje drugarice. Pi*ku si pokazala ovde. Pričaj da li ti sin prolazi pakao u školi. Ruzmarin devojka, izlazila sa Mrvicom . Pisaće ti knjigu o tvojim ja*ačima!







