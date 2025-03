Zbog ovoga se kaje: Zola progovorio o odnosu sa Stefani, otkrio na čemu joj je posebno zahvalan (VIDEO)

Au!

U toku je emisija Pitanja gledalaca, a naredno pitanje koje je voditelj Milan Milošević pročitao bilo je za Matoru:

- Da li si se nakačila na Draganu jer je bivša od Šebeza?

- Ne, ona se meni sviđa, dobra je devojka - rekla je Matora.

- Verujem da ni Šebezu nije drago a znam da njih dvoje nisu u dobrom odnosu - rekla je Dragana.

- Rekla si Zoli da ni prošle godine ni ove nema mu*a - glasilo je novo pitanje sa Stfani.

- To sam mu rekla jer nije smeo ni sa kim da sedi, on je imao veliki strah zbog MIljane,.- rekla je Stefani.

- Stanije je uvek bila uz menem, nakon sukoba sa Miljanom, nju to nije zanimalo, ja sam pogrešio jer nisam sa njom ušao u ozbiljnu vezu, nisam bio spremam za to. Verujem da je to bilo zbog toga, a moram da kažem da ja mislim da ja nisam otac. - rekao je Zola.

- Ti hoćeš da kažeš da ona ne bi bila sa mnom - upitala je Matora.

- Ne, ja mislima da je Stefani bila više zaljubljena od Matore. - rekala je Zola.

