Ni ne sluti šta joj se sprema: Stefan otkrio dalje planove sa Jakšićevom, pa komentarisao prvi poljubac: Izgleda da će je izigrati ZBOG OVOGA (VIDEO)

Danas se Stefan Stojanović našao u društvu Milana Runje u Trač pabu, pa je odao šokantna priznanja. Naime, otkrio je da će njegov odnos sa Aleksandrom Jakšić biti ugrožen i to zbog duvana, pa je priznao kakve su mu dalje namere kada je njihova veza u pitanju.

- Do utorka pušimo iz iste kese, od utorka ja uzimam kesu za mene, pustim ja to do utorka. Sve uvaljujem njoj da vidim koliko će da popuši, ništa drugo -započeo je Stefan.

- Puši bre, svakih pet minuta ide na cigaru -rekao je Milan.

- Bio sam je saterao u ćošak -prepričao je Stefan susret sa Aleksandrom u kom je došlo do poljupca.

- Je l' se dobro ljubi? -pitao je Milan.

- Moraćemo da ponovimo -rekao je Stefan.

- Trebao si da je pustiš da ti pop*ši -rekao je Milan.

- Ne sviđa se meni nijedna, ali ovo može da prođe -rekao je Stefan.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović