Bez dlake na jeziku! Stefani raskrinkala Matoru pred svima, Aneli progovorila o odnosu sa Lukom, a onda je Teodora ŠOKIRALA sve stavom o Terzi (VIDEO)

Sledeće pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Šta bi trebalo Luka da uradi da bi te ubedio da ne voli Sandru već da je zaljubljen u tebe - glasilo je pitanje.

- Više ništa, suvišno je da uradi bilo šta sada, to pitanje je malo okasnilo. Videli smo njegova dela u utorak, juče isto, ležao je u utorak pored nje - rekla je Aneli.

Naredno pitanje bilo je za Matoru, te ju je Stefani Grujić razotkrila.

- Ja se sa Stefani neću miriti, nemam tu nameru - rekla je Matora.

- Pa što si mi otvarala vrata od tuš kabine, a maco - rekla je Stefani.

- Istina, ali nije bila gola - rekla je Matora.

- Vidi se kome je bitniji rijaliti kada posle majčine smrti i smestiš u dom oca uđeš u rijaliti - rekao je Munjez.

Naredno pitanje bilo je za Terzu.

- Zašto nisi bio na Gastozovom rođendanu - glasilo je pitanje.

- Da, nisam hteo da dođem posle onakvih reči koje sam mu izrekao, smatram da nisam dobrodošao na taj rođendan - rekao je Terza.

Sledeće pitanje bilo je za Teodoru Delić.

- Zar te nije sramota da onako igraš sa Terzom i da poniziš svog momka

- Moral u apsolutnom deficitu, ali ispravićemo sledeći utorak. Možda sam malo preterala, pričali smo Nenad i ja o tome, ali smo došli do zaključka da se neće takve stvari ponavljati - rekla je Teodora.

- Nije prvi put da smo tako igrali, ja nju gledam kao drugaricu - rekao je Terza.

- Imamo problem od tog utorka, u svađi smo zbog toga, pokušavam da joj objasnim - rekao je Bebica.

- Kako te nije stid da optužiš Aneli da nije bila uz tebe kada je ispao haos - glasilo je pitanje za Luku.

- Rekli su mi da je prišla, čak mi je neko rekao da me je dozivala i ona mi je to rekla, bio sam više pijan nego što sam rekao i to je to - rekao je Luka.

- Više puta me je okrivio da ga ne branim, svaki put sam skakala za njega, on dečko kao da gubi pamćenje ili voli da laže - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić