Bez dlake na jeziku! Korda se izblamirao kao nikada, Džordi sa slašću prihvatila titulu Gastozovog KMETA (VIDEO)

Au, kakav šok!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Nominacije", dala je reč Dragani Stojančević.

- Sofi ti si meni draga, provodimo više vremena zajedno. Uvek si sređena i doterana, sa Gastozom nemam komunikaciju, posle svih reči koje je uputio Jovani, kao da je meni, tako da šaljem njega, ostavljam Sofi - rekla je Dragana.

- Gastoze jako mi je žao što ste ti i Anđela u ovakvoj situaciji, znaš da sam uvek bila za vašu ljubav. Negde sam i očekivala ovakva pitanja koja vam dolaze, ja sam bila napolju na dva dana i dobila sam i ja neke informacije. Pitala sam za sebe, pa su mi provukli i vas. Jako mi je žao, nisam nijednu informaciju odala ovde, ja ćutim, ne samo o Anđeli i o Gastozu, o dosta njih imam. Sofi, ti znaš da si meni jako draga, da ja tebe gotivim, jedino što mi se ne dopada je što si uletela ovde kao treća osoba. Nisi trebala sa zauzetim muškarcem da ideš kod Drveta, da prihvatiš tu njegovu pljuvačku na svoja usta, trebala si da ga oteraš u tri pi*ke materine. Šaljem Sofi, ostavljam Gastoza - rekla je Ana Nikolić.

- Mogla bi da imam dostavljača hrane, ali me to ne zanima - dobacila je Anđela.

- Ne znam od kog foliranta da krenem, da li od čoveka koji će da bude prvo mesto ili od nje koja će da bude tamo negde 20. mesto. Ja volim da promatram ljude ovako često, ja skeniram osobu od poda do plafona. Ja mislim da je ovo jedna velika foliraža. Ona je bila podignuta pre tačno 14 dana i ona je razmišljala kako da uzme i da ide napred i došla je na ideju da ovo uradi sve planski i napravila je tu neku priču i širila je da joj se Gastoz sviđa. Meni je drago što je Dača uvideo neke stvari i dao joj nogu u du*e. Ona nikada nije rekla lošu reč za mene i Anu, nikada se nije petljala gde joj nije mesto. I kada smo se ona i ja svađali i imali ružne scene, prolazila je kao fikus, nisam je primećivao, kao vazduh da sam gledao. Gastoz i ja smo imali veliki sukob zbog prodavnice, kada sam se svađao sa Matejom oko korpi, opsovao sam mu majku, što s moje strane nije bilo u redu. Krivo mi je što sam mu opsovao majku. Šaljem Sofi, ostavljam Gastoza - rekao je Korda.

- Što se tiče Sofi, ona je perfidna, prelakirana, kako znaju u narodu da kažu: "ispod mire, trista vire", neću komentarisati klipove na kojima vodi drugaricu na povocu. Ne znam da li je neko posavetovao, ali mislim da je sve to velika farsa. Što se tiče Gastoza, on ima tu sprdnju sa svim devojkama, Anđela je to prihvatila od samog početka. Šaljem Sofi, ostavljam Gastoza - rekla je Matea.

- On je moj drug. Mislim da si najveći odron, muzika ti je sranje, nisam ja tvoj kmet, ti si moj. Šalim se. Najjači si, dobar si drug, pokazao si mi da si mi pravi prijatelj. Stalno me drukaš, ja sam tu uvek da te branim, ja sam tvoj, je*iga, kmet. O Sofi imam mišljenje da je folirant, promenila sam mišljenje o tebi. Družile smo se, ali ova priča, eto. Kada vas je Stefani podigla kao potrčke, ja te nikada srećniju nisam videla, nikada tako nisi bila srećna, trčala si bukvalno od sreće, bila si presrećna. Šaljem Sofi, ostavljam Gastoza - rekla je Džordi.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić