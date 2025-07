Rat do istrebljenja! Kačavenda sravnila Aneli sa temeljom, udarila gde najviše boli: Dajte štapić da vidimo je l' trudna! (VIDEO)

Au!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Aneli Ahmić o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Da li je tebi i Luki danas 5 meseci? - pitao je Darko.

- Da. Slavimo, danas smo tako odlučili - rekla je Aneli.

- Šta se danas desilo pa je ispao onakav haos? - pitao je Darko.

- Iznerviralo me što kad sam rekla Sandri da voli matorce i da je sponzoruša, pa ja on skočio i mislio da aludiram na njegovu majku - rekla je Aneli.

- Mislila si na matorce, na Lukinog oca? - pitao je Darko.

- Naravno da će svi tako protumačiti. Ako će nekome biti lakše nek misle. Ja sam to njoj rekla jer mislim da su mnoge hlumile moral, a pokazale su se loše. Devojka koja je čekala svaku mesečnicu poklone. Nisam mislila na Baju, a kad sam to izgovarala bilo mi je glavi da će da prebace na Baju. Tad je Luka skočio jer je čuo Milenu. Žena preteruje u poklonima jednog starijeg gospodina - rekla je Aneli.

- To znači da mi možemo tebe da posmatramo kao lezbejku jer pozdravlja Lukinu mamu - skočila je Kačavenda.

- Drago mi je što budim ovakve reakcije kod ovakvih žena - rekla je Aneli.

- Ovaj debeli srndać u ovom sintetičkom kompletu! Preko mene mrtve će za Sandru ovakve stavri da priča. Je*aću joj mater - skočila je Kačavenda.

- Evo sad imam i si*e na leđima - rekla je Aneli.

- M*š majke ti ga nabijem. Da joj ja merim još je l' trudna! Kačavenda će da ti ga umoči - vikala je MIlena.

- Svako ko ima ki*u može Aneli da umoči - ubacila se Ena.

- Kačavenda je maskirana u džokera, a Ena u pacova. Ovo su mali miševi, a ja sam lavica koja ih jede - rekla je Aneli.

- Dajte pi*aćku da vidimo je li trduna. Dajte štapić da umočim. Idi na bazen u termo trenerci - rekla je Milena.

- Pusti ih pričaju o sebi! - rekla je Aneli.

- Zbog čega se tako ružno ponašaš danima prema Luki? - pitao je Darko.

- Jako sam nervozna od juče. Moguće je da preteram, ali ne nekim svojim reakcijama probudio to u meni. Gospodin je rekao to za svoju mamu i to budi u meni bes. Bes traje i ne popusti me. Sigurno ću mu prebacivati danima to što mi je rekao - rekla je Aneli.

- Ako pošalje Maseratija po Sandru, molim vas spremite da se ova ne izbode u studiju - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić