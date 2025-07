Rat do istrebljenja: Sanja demolirala Aneli žestokim argumentima, ona je urniše najgorim prozivkama! (VIDEO)

Svako bira svoj način svađe!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Stefanoviću kako bi nastavio svoj sukob s Kačavendom.

- Sofija se umešala u svaki odnos i sve što si ti radila, optužuješ tvoju devojku - rekao je Marko.

- Ti si ta koja priča o alkoholu, a onda te Terza mrtvu pijanu odvaljuje. Balončiću, nemoj da te izbušim da poletiš. Grudi su ti pune strija, zubi kvarni i o kakvom izgledu ti pričaš? - rekla je Sanja.

- Klošarko jedna, tamo gde su te šibali po b*lji, tamo možeš da širiš m*da - rekla je Kačavenda.

- Ja moram da budem realna i stanem na Gastozovu stranu jer Marko uvek svima preti i to je tako - rekla je Aneli.

- Mene je Ana nazvala Ugrinovačkom džukelom, a Kačavenda sad to stalno ponavlja. Verovatno joj je ona to i rekla da meni kaže, a ti si Đedovićeva keruša jedna. On kad ti kaže da sedneš, ti sedneš. Vređala si Anđelu, a sada joj ližeš b*lju - rekao je Marko.

- Koja je to rečenica koja će Aneli odzvanjati u glavi? - upitala je Ivana.

- Ona je ovde imala traumu kada je abortirala, a sada traži opet dečku da završi u nju - rekao je Marko.

- Sanja rastavlja decu, ničija joj deca nisu sveta - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić