U toku je emisija "Pitanja novinara", voditelj Darko Tanasijević dao je reč Eni Čolić kako bi iskomentarisala ljubavni odnos nje i Jovana Pejića Peje.

- Ova crna haljina je odraz toga da sam ga sahranila. Otišlo je totalno u nepovrat. Prešli smo svaku moguću granicu. Pravi je momenat da se završi. Možda bi bilo prostora da smo završili na drugačiji način - rekla je Ena.

- Da li si rešila da prestaneš da se ponižavaš - pitao je Darko.

- Tako je. Rešila sam da poslušam sve iz čestitke, to jeste smernica koju ću da uvažim. Peja je pomogaoda shavatim da sam donela pravu odluku - rekla je Ena.

- Zbog čega samtraš da je on najveća mrlja u tvojoj biografiji? - pitao je Darko.

- To što sam ja njemu izgovorila je moja mrlja. Pored toga njegovo nepoštovanje, totalni izostanak pažnje, poniženje od prvog momenta. Ne znam iz kog razloga sam se toliko držala za to. Ja sam se oprostila od svog vrtića, a on je svoj ponovo otvorio.l Napolju me ljudi verovatno doživljavaju za devojku sa kojom možeš kako hoćeš. Šest dana sam plakala nakon klipa sa Rajačićem, a kod njega nisam videla tu krivicu i pokajanje. Nisam videla nikakvu emociju kakvu stvaram da zaslužujem - rekla je Ena.

- Kada se osvrneš na prethodne muškarce sa kojim si bila, a znaš da oni prate Elitu, da li te sramota? - pitao je Darko.

Sramota me. Izvinila sam se. Jedan je iz Meljina, a drugi je iz Barselone, ostavila sam ih zbog gluposti,a bili su prava gospoda. Dozvolila sam da oni gledaju mene ovde sa njim kako se ponižavam. Samo će dušmani reći da sam ja njega uništila. Na početku sam bila ta iz vrtića koja je bila sa pola kuće. Mislim da sam celim ovim odnosom samo sebe unazadila zbog nekih svojih emocija. Kad sam bila nazadovoljna i ljubomorna, parvila sam haos ovde. NJemu sam samo dobro donela, da nije bilo mene vukao bi se sa ko zna kojim ovde, da ga ja nisam uzela - rekla je Čolićeva.

- Ena, da li smatraš da si na neki način Peju idealizivala? - pitao je Darko.

- Jesam. Mislim da taj njegov imidž dobrog, vaspitanog i kulturnog dečka sve više lapi. Sukob sa Gastozom i teatralno bacanje para, polako se gubi i taj imidy koji sam ja htela da negujem u najgorim situacijama. Ne stojim više iza toga. On je ober folirant. Izneo je da je bela laž da me poznaje spolja. Meni je priznao tek u hotelu, video me na nekom splavu, pa je istraživao moj profil. Mislim da je ušao sa mnom u odnos samo zato što sam se ja istakla u početku. Više je Mrvica to neššto što on može da hendluje - rekla je Ena.

- Kako se osećaš kada te naziva klošarkom? - pitao je Darko.

- Već čujem drugi put, pa počinjem da očekujem sve i svašta. Žao mi je iluzije o njemu. Ovo sve što vidim govori mi samo da sam ga precenila - rekla je Ena.

- Ima li i on neke komplekse? - pitao je Darko.

- Definitivno da. Ne znam primer mog kompleksa. Ja otvoreno pričam o tome da ne želim da živim ako nisam lepa, uvek sam sređena. Želim da moj dečko lepo izgleda kada šetamo. Meni je bitna i slika na Instagramu i sve. NJegovi kompleksi su nas uništili. On nikad nije mogao da poveruje da ja njega volim. Kažem mu da ne sluša ljude za stolom kako govore. Uvek sam mu pričala sam ga ja birala, da je on moj muškarac. Nikad nije mogaoi da ima poverenje u mene, baš zbog sebe. To što priča da može da opšti sa celom kućom, ne diže se tako ego. Posebno ne sa osobom koju je lupalo po du*etu sve što je stiglo. Trebalo je da mu pumpa ego to što sam ja bila sa njim, a ne to. Ako je on žaba, ja sam poljubila tu žabu, pa je postao princ. Mislim da bi devojka koja bi ušla sa njim u vezu sada, ušla samo jer bi imala konflikt sa mnom pa bi ostala tu do kraja. Ivan kaže da mi je bitno da roditelji mojih moaka budu poznati - rekla je Ena.

- Što mlađe i poznatije. Možeš da budeš sa mojim Željkom za par godina - ubacio se Ivan.

- Zamislite da mu posle mene Mrvica bude devojka, kanal životni! Bolelo bi me da gledam to svojim očima. Pocepala bih se iznutra, ali bi mi se zgadio totalno jer je to ona - rekla je Ena.

- Kako komentarišeš što je rekao da te se roditelji stide? - pitao je Darko.

- Sigurno se ne ponose time što sam vređala tuđu decu, kao što se i ja ne ponosim time. Ne stide me se, nego se stide tog mog postupka. Zauvek ćemo ona i ja imati loš odnos. Obećala sam da tu devojlicu neću spomenuti nikad više - rekla je Ena.

- Kako komentarišeš što je peja izdao tvoju najveću tajnu za pirsing? - pitao je Darko.

- Ja sam izašla iz te veze posle 3 godine, a onda mi je rekao da iam najjači pirsing u gradu. Posle sam je upoznala, ona mi je onda rekla da bi bila pre sa mnom nego sa njim. Išla sam sa njom da buši nos, a ja jezik. Od mesec dana našeg zajedničkog života, došla je kod mene jer su nam bili klubovi gde smo izlazile. Posle sam saznala da mi ljubomoriše, ja sam onda prekinula tu priču - rekla je Ena.

Autor: A.Anđić