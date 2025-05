Au! Gruja zapušio usta Mimas, izneo NOVE INFORMACIJE, pa ona zaratila sa Mrvicom! (VIDEO)

Au!

Milana Mimas Šarac i Nikola Grujić Gruja osamili su se u garderoberu kako bi porazgovarali o svom odnosu.

- Izvoli pričaj, imaš petnaest minuta. Devojka je bila fer, nije želela da pričam uopšte sa tobom - rekao je Gruja.

- Da li ti je to devojka? - pitala je Mimas.

- Ne, nije mi to devojka. To je osoba koja me diže iz ovog pakla. Možeš da vidiš kako se češkamo i mazimo. Sve je transparentno - rekao je Gruja.

- Zašto mi nisi rekao? Gledaš me u oči i lažeš - rekla je Mimas.

- Budi srećna što si dobila razgovor! - rekao je Gruja.

- Ja da budem srećna? - pitala je Mimas.

- Aha, evo ja odoh pa ti nastavi - rekao je Gruja.

- Ne razumem kako si mogao? - pitala je Mimas.

- Mima, rekla si mi da te vučem ako kreneš nešto. Ajde nemoj se blamirati - rekla je Kristina.

- Od kad to traje, s obzirom da si ti taj koji je meni govorio da pazim šta radim i pratio moje poglede? Od kad to traje pošto si sa njom u vezi? - pitala je Mimas.

- Nisam sa njom u vezi. Nismo se ljubili i nismo imali se*s - rekao je Gruja.

- Kako kad sam videla i čula. Ona se nabija na tvoj polni organ, priča Peji kako ustaješ sa dignutim - ispričala je Mimas.

- Kad budem emotivno čist, tad možemo ući u neki odnos. Dok nisam čist, neću da bude da sam je iskoristio. Kako si ti mogla? Joj, neću, neću da budem klošar - rekao je Gruja.

- Kad sam ja tebe hvatala na dete? Mislim zbog toga kako si mogao da se okreneš za dan, jer si meni ovde u utorak pravio dete, a onda se okrenuo i otišao - upitala je Mimas.

- To traje odavno. Šta me to guši i udaljava od tebe? Šta me to ubija? Neko na mom mestu ne bi mogao da ustane, a ja funkcionišem.Šta tebe mučio uošte? Ti pričaš najveće gadosti - priznao je Gruja.

- Ti si mene izdegradirao za ceo život kad si mi rekao da sam popušila za sto evra - rekla je Mimas.

- Hoćeš li da ćutiš sad za svoje dobro? Otac mi je rekao da mogu da dođem kući uvek, ali bez tebe. Kamataši su me pitali zbog koga oni plaćaju duplo sve. Imam odmah da te preklopim i ukanalim još više. Mene će moja porodica razumeti - pitao je Gruja.

- Ajde da spavaš, ne možeš da ustaneš ujutru - ubacila se Mrvica.

- Jeste li vi u vezi? - pitala je Mimas.

- Šta tebe bre boli uvo? - skočila je Mrvica.

- Imaš sreće što te nisam zgazila jer si mi se umešala u vezu od tri godine. Skakaću ti po lobanji kad izađem. Ostaćeš i bez zadnjih zuba, kao što nemaš ni prednje - rekla je Mimas.

- Udaraš joj na udes - skočio je Gruja.

- Kakav udes! Ovo su kvarni zubi - rekla je Mimas.

Autor: A.Anđić