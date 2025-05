Imaću preče obaveze nego njega da finansiram: Ana isponižavao Kordu za sva vremena, on uleteo u emisiju, pa joj zapušio usta! (VIDEO)

Au!

U toku je radio-emisija "Amnezija" voditelji Danijel Dujković Munjez i Borislav Terzić Terza ugostili su Anu Nikolić.

- Brinem za mamu. Nadam se da će biti dobro - rekla je Ana.

- Kakav ti je trenutno ljubavni odnos? - pitao je Munja.

- Pa okej. Ja sam kriva, provocirala sam ga. Rekla samu da mu odbrajavam dane, minuta, sate i sekunde. On je zbog toga poludeo. Mi nismo potpisali ugovore zajedno, tako da će izaći prvo on ili ja. Želim da bude mami sve dobro, a Korda i ja ćemo videti. Mama je rekla da on nema pristup kod nas kući. Ja idem sama kući, a on će morati stan da uzme. Moja mama poštuje više svoju reč više od mene. Mile ga pozdravio i rekao da će mu je*ati mamu. On ako uđe u devetku može samo ući kao Anin bivši dečko. U desetku Ivana i ja ulazimo same, ona bez muža, a ja bez dečka. Imaću preče obaveze nego njega da finansiram. Sad mi je mama fokus i da uzmem sebi stan - rekla je Ana, pa progovorila o Kordinom boravku u Nemačkoj - rekla je Ana.

- Njemu je istekao taj papir za boravak u Nemačkoj. Ne znam kako će dalje. Kaže da će da produži preko spajanja porodice. Njegovi roditelji su jako divni, on je jedinac razmaženi. On će verovatno uzeti stan u Prokuplju. Nada se na svoju majku. Njegovi su u Minhenu - rekla je Ana.

- Te priče možeš da prićaš njima, a ne meni. Jedno pričaš ispod pokrivača, a drugo njima. Ja to sa dva piva rešim - rekao je Korda.

- Ne zna se šta nosi dan, a šta nosi noć - rekla je Ana.

- Odakle ti pričaš da ja nemam papire. Možda ja imam, odakle ti znaš. gde su tvoji papiri? Imaš srpski pasoš - rekao je Korda.

- Moja sestra je bila sa svim dokazima u Red emisiju, sve je stavila na sto - rekla je Ana.

- Kako komentarišeš što će ona ući u desetku sa sestrom da haraju ovde? - pitao je Munja

- Može samo da priča. Možeš da uđeš sama, ali u pokušaju. Ko kaže da ja nemam gde? Moji su preko u Minhenu, mogu da odem kod njih. Šaci ovo su prazne priče. Mogu pričati da mi je prazan novčanik, moji će mi poslati - rekao je Korda.

- Ona je pokazala da je postala gospođa prava, a on ispade najgori tu. Sledeće sezone ona nikome nije zanimljiva, a on ulazi i priča sa Saškom, pa jedna riba, druga riba - umešao se Ivan.

- Ona će imati pendrek, a ja lisice - rekao je Korda.

- To udara na moju sestru jer je našla inspektora - rekla je Ana.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić