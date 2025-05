Na subu srama: Mrvica sebe i svoj moral podigla u nebesa, pa se osvrnula na Enu, podsetila je da je dete gleda, Čolićeva ostala zanemela (VIDEO)

Au!

U toku su "Nominacije", voditeljka Ivana Šopić dala je reč Dragani Stojanlević.

- Nemam komunikaciju ni sa njim, a ni sa njom. On meni zamera nešti komentariše me negativno, da sam prodala porodicu, a on je isto to uradio. Nema on pravo da mi priča za to. Nisam se ni ja majke odrekla. Ja prodala porodicu nisam, a ti si prodao ženu i dete. Nema pravo da mi sudi. Poslaću Terzu - rekla je Dragana.

- Ajde još jednom da te čujem. Da me nisi uzela u usta više da te ja ne stavim na mesto. Smeješ mi se u lice. Nisam ja kao oni tvoji sa kojima si bila - skočio je Luka.

- Gde se neću smejati. Čovek se celo veče ovde okreće - rekla je Aneli.

Stefan Korda je sledeći nominovao.

- Moj i terzin odnos je prefektan. Imam najbolje mišljenje o njemu. Šta god nam treba on i Munja su prvi ovde. Neću komentarisati njegove postupke, nemam ni ja baš najbolje. O Eni imam dobro mišljenje. Ne mogu da zaboravim da je meni i Ani dodala po hiljadu dinara. Neću da se petljam u njene konflikte. Nije ni moj rečnik ni zlatan ni bajan,a ni moj jezik. Smatram da Ena i Peja nisu jedno za drugo. OStaviću Terzu - rekao je Korda.

Sofi Tikačenko je sledeća nominovala.

- Naš odnos sa Terzom je sasvim korektan, ponekad dobar. Ena mi je slatka, divna, cvetić. Ostavljam Enu - rekla je SOfi.

Sledeća je nominovala Matea Stanković.

- Prisetimo se mojih nominacija, prišla si mi u diskoteci i rekla da si biseksualka, a onda si me napi*ila. Kad je ono bilo sa Ivanom čula samda si rekla više puta: Je*em ti majku u pepelu", a Aneli si rekla: "Je*em ti Noru". Terza, o tebi sam imala najstrašnije mišljenje jer si se ti promenio. Hvala ti što si nas pozvao u radio. Svaka čast na tvojoj promeni, ja čuvam tebe - rekla je Matea.

Jelena Nedeljković Mrvica je bila sledeća.

- Ako pričamo o utorak varijantama, ajde da pričamo o Mimi, Eni, Dragani, Sofiji. Nakon Miličinog odnosa sam prva devojka sa kojom si imao nešto. Da sam znala da će ovako da se nastavi ne bih imala ništa sa tobom. U neku ruku se ne kajem, ali taj neki odnos između nas se desio i prekinuo se na moju inicijativu. Mene niko nije tretirao kao krpu. Izbaciću prepiske sa tom devojkom za Enu. Demantovala sam jer ja to nisam lično videla. Posle osam meseci ona jeste osoba koja bi to uradila. Muka mi je od lažnih suza. Dete te gledalo i kad si pričala da si živela sa ženom i kad si vređala decu, kako se ponašaš utrokom. Peja i ja nemamo taj vajb, ona me gađala limenkom. Videla se ljubomora i sujeta. Imala je sreće što nisam odreagovala. Nju ću poslati - rekla je Mrvica.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić