Tebe sam hteo da vodim kući: Peja svalio sve greške na Enu, ubeđen da ga ne voli, pa priznao da li će se pomiriti, ona zanemela! (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video klip Ene Čolić i Jovana Pejića Peje u Izolaciji, ukućani su imali priliku da vide njihove zagrljaje.

- Teško će mi pasti kad se vratimo ovde. Poslušala sam svoju čestitku. Ne treba ovde da se mirimo zbog uticaja i zbog svega što smo nas dvoje napravili. Ovo nije ništa kakve su situacije u Izolaciji. Ja se ne ograđujem od svojih emocija. Što se mene tiče ja sam zauzeta. Emotivno sam zauzeta. Nadam se pomirenju napolju - rekla je Ena.

- Boleo je stomak i pitala me da je zagrlima, ja sam je naravno zagrlio. Imam izazove, nije lako ali mi ne treba ovde odnos - rekao je Peja.

- Je l' hoću ja da se pomirim sa tobom ovde? - pitala je Ena.

- Hoćeš. Sve je super a kad se gađamo metlama, neću da dozvolim da neko pi*a po meni. Rekao sam da je kraj. Mogu da je zagrlim, da joj skuvam, ali me ne zanima kao osoba u ljubavnom odnosu. Ne mogu da pređem prkeo nekih stvari - rekao je Peja.

- Ovo nije ležanje u Izolaciji noću, nego dođe sa mnom i sedi po ceo dan. Kad više neću da mu se obraćam zbog ovakvih ograđivanja - rekla je Ena.

- Neću da budem go*mo prema tebi. Ti se žališ. Nisi ispravna prema meni. Ne želim sa tobom da ulazim u neki odnos. Za*ebavala si me i sa ovim dečkom. Meni je lupalo srce, ja se nervirao. Poenta je da predstavljaš kako ćemo se pomiriti. Nećemo! Shvati! Tebe sam hteo da vodim kući ali si za*rala. Ljut sam! BIću ljut do kraja na tebe! - rekao je Peja.

- Poenta je što misliš da ona tebe ne voli - rekao je Terza.

- Ja tebe nisam nikad izabcio iz kreveta. Ko nema svoj stav ne može da bude moja osoba - rekao je Peja.

- Koliko si ti imao greški sa njom? - pitao je Terza.

- E, to što ti nju braniš mene ne zanima. Jovan naivan i glup gleda šta vi radite mesecima - rekao je Peja.

- Ti si lud. Sve svaljuješ na nju. Imao si i ti greške. Sve misliš da je teorija zavere i da neko radi protiv njega. Šta sam ja uradio pa stojim ovde živ i zdrav - rekao je Terza.

- Je l' shvataš kao lični poraz? - pitala je Ivana.

- Znam kakav je moj stav i moji osećaji. Ne bežim od toga. bojim se da je on meni neki zamišljeni lik. Bojim se da sam istripovala da je on taj i da smo mi pravi, ali očigledno nije jer se on ograđuje - rekla je Ena.

- Ne doživljavam život kao ti, ovako cipiripi. Nervira me jer tako razmišljaš. Pohvalio sam te uvek da znaš da spremiš i neke stvari i sve to, ali ti u meni hoćeš da izazoveš zlo kad sam zaljubljen, a ja nisam to - rekao je Peja.

- Prvi put u životu sam ovo doživela. Uvek sam ja bila osvajana - rekla je Ena.

- On tebi ne može da pređe preko tvojih dela, Uroš Rajačić recimo - rekao je Marko.

- Najviše me pogodilo za majku, to znaš. Da li je normalno da svaki out za stolom sedim i gledam šta ćeš ti da uradiš? Ja nisam čovek koji gleda šta ćeš da radiš za stolom - rekao je Peja.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić