Da mogu da vratim vreme... Terzu stiglo kajanje za sve što je učinio Sofiji, pa odlučio se iskupi ručkom, ona ga poslala na hlađenje! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je pitanje

Ni naivna ni glupa nisi, lažna beračice jagoda. Namerno pesmom provociraš Matoru i Stefani.

- Kako su počeli da se provociraju neki, tako sam nastavila i ja. Nisam videla razlog da neko histeriše. Nisam videla ništa loše, svi smo se zabavljali - rekla je Dragana.

- Naravno da je namerno uradila. Ona je prva provocirala, nije imalo potrebe za tim. Moja priča nije za sprdnju. Svi znaju kako ja reagujem. Ona je znala kako ću ja da reagujem, pa je počela kao Matoru da smiruje. Svaki put će dobiti ono što zaslužuju. Rekla sam da je ubila majku jer je ona pokazivala da ljulja dete. Svaki put kad uradi je*aću im mater. Priča uopšte nije za sprdnju i šalu - rekla je Stefani.

- Pokazivala sam to kad su oni mene vređali - rekla je Matora.

- Monstrume, bravo! - vikao je Munja.

- Igraju rijaliti preko deteta. Dragana nije trebala to da uradi, nego da izbegne kao ja. Ne mislite na dete i na majku. Trebate da razmišljate o teme, a ne da se bijete - skočila je Matora.

- Ona sa svojom mrtvom mamom igra rijaliti, jer je ona tražila novac kad joj je majka preminula,a novac je sahranila na nedozvoljene supstance. Ispala je svađa sa njenim bratom gde su pare i gde su kartice - otkrila je Stefani.

- Ona je žensko koje je živelo sa trudnicom. Pranja nema, odmah se uhvatila za dete. Osudio sam Stefani jer sam mislio da je ona njoj opsovala majku. Empatija nula prema porodici. Veći utisak mi je ostavilo'Mama ne da da me diraš' - rekao je Munja.

Sledeće pitanje je bilo za Borislava Terzića Terzu.

Da li planiraš da izvedeš Sofiju na posebnu večeru? Vidi se da se topite od sreće i osmeha kad pričate. Ova žurka je sve potvrdila. Držite se ovde zajedno, nikad se ne zna napolju šta može da se desi.

- Svi znaju kako se družimo i ponašamo. Trebamo da ostanemo u dobrim odnosima i odemo na taj ručak. Ovako je sasvim super i korektno da se družimo. Nikad ne reci nikad. U ovom trenutku ne vidim nas dvoje zajedno. Otišao sam u svoj krevet, pa sam se probudio u Slađinom krevetu. Mislim da je ovako najbolje. Prija mi i ona to zna, prijam i ja njoj. Ona je meni rekla te neke stvari, da je povređena kad sam se odvojio od nje. Da može da se vrati vreme sve bi bilo drugačije. Tu sam uz nju do kraja. Nije mi svejedno. Da je ona ušla u neki odnos, verovatno bi mi to proradilo - rekao je Terza.

- Slažem se sa njegovim odgovorom. Sve drugačije bi nerviralo mene ili njega. Mislimd a ovakav odnos treba da ostane. Ja nemam emocije prema njemu i mogu da se družim sa njim. Idealno rešenje da jedno drugom ne uskačemo i ne komentarišemo kontra - rekla je Sofija.

