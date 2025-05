Gastoza stiglo kajanje!? Pokušao da pusti loptu, pa ga Mića zakucao za DNO, Karić uništio Anđelu i Nenada u duetu (VIDEO)

Au!

U toku su "pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je prvo pitanje Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Kako te nije sramota da pričaš da ćeš pišati po Mićonom grobu? -pitao je Milan.

- Nije lepo, ali izletelo je, šta bih rekao. Situacija je bila na debati kada sam rekao Terzi da neke stavri Sofiji ne može da zameri. Suština je da to što sam ja rekao Mići ne može da se desi. To što sam ja rekao Mići nije lepo, a prijalo mi je da to kažem -rekao je Gastoz.

- Nije lepo Milane, ljudi me dobro znaju i nisam ja juče došao na televiziju. jako sam besan i sad na njega -dodao je Gastoz.

- Ja sam rekao moje mišljenje. Ja znam šta sam rekao, što sad ne sudite? Sram da vas bude, mene boli ku*ac, mene zaboli kada nekog cenim kao čoveka. Ovde sam od nekoh stariji po 40 godina, ja volim da on pokaže ko je. Sam će on da pokaže sve, ja sam ih podržavao prvi put kad sam bio protiv njih, odmah su skočili -rekao je Mića.

- Ja sam već rekla da ne podržavam šta je rečeno obostrano. Ako on ne želi da kaže da je preterao, mada je već sad rekao iako je tećak na rečima. Urošu je rekao da će ga je*ati, ružno je to što je rekao. Ja sam šokirana zbog ovih čudovišta koja ga podržavaju, Gastoz je ovde doživao linč od ovih ljudi -rekla je Anđela.

- Sedi dole, ne brukaj se. Pozdrav za Pavla Jovanovića -vikao je Mića.

- Spavaš sa čovekom koji prevrće grobove -rekao je Bebica.

- Sram te bilo -rekla je Anđela.

- Nisam dirao grobove, to radi tvoj dečko -rekao je Bebica.

- Mislim da je ta ista osoba koja prima i vraća uvrede ista kao ta koja je prva počela. Mislim da Anđela zamera ovo Gastozu -rekao je Karić.

- Zabole me ku*ac za sve vas -dodao je Gastoz.

- Menije žao što su svi zaboravili da je meni ovde čovek od šezdeset godina pevao pesmu "gola, gola, skini mi se gola" -dodala je Anđela.

Autor: M. V.