Pavle duguje izvinjenje: Sanja sklopila sve kockice, pa demolirala Anđelu i Gastoza u paketu! (VIDEO)

U toku je radio-emisija "Amnezija" voditelji Danijel Dujković Munjez i Borislav Terzić Terza ugostili su Sanju Grujić kako bi prokomentarisala odnos Anđele i Gastoza..

- Anđela je rekla da je dečko psihopata i da ima već tužbe od njega, to je bila njena prva laž. Meni je vrlo sumnjivo. Ispostavilo se da je svom drugu slao poruke: "Šta radi ova tvoja mala". Zapamtio je kakva je bila moja haljina, a nije zapamtio da je bio sa njom u gradu. Kako izlaze dokazi oni počinju da pričaju. Da nema dokaza oni bi nas pravili mladim majmunima. Kakva si ti to devojka ako nekoga upoznaš i onda kroz mesec ili dva koristiš njegov stan, auto, poručuješ garderobu... Ako je neko zaljubljen i ti ga koristiš to se zove finansijer. Ili je sponzor ili finansijer. Gastoz je bio upoznat i te kako sa svim. Meni je postoje krivci, samo je Pavle zaslužio izvinjenje. Skupljali su i određena sredstva da ga isčupaju iz zatvora, a on je nastupao za njih. Videla sam da ona zna i njegove pesme kad je bila Vanja. Čovek kad laže mora da pamti svoje laži - sirpičala je Sanja.

