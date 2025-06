Sklopio sve kockice: Dača urnisao Gastoza, Anđela brutalnim rečima demolirala bivšeg dečka! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Sofi Tikačenko i Nenada Marinkovića Gastoza, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Danilu Dači Virijeviću.

- Prvo ću da krenem d Gastoza foliranta. Moj i njegov odnos je bio odličan dok su Anđela i on bili u vezi, a onda mi se ogadio. On voli da da kad je hrana u pitanju, ali je generalno sebičan jer ne voli kad je neko u centru pažnje. Mene ponižavaju jer sam ja na Anđelinoj strani i to im ne odgovara. Gastoz je pokazao da je folirant kad je ušla Matora i kad je pričao da mu ne smetaju klipovi Matoru je odveo u hotel da bi je ispitao. On je tad ponizio Anđelu. Anđela nam nije rekla da si joj otvarao vrata dok je bila na wc šolju, nije nam rekla da si je gurao, videli smo je kako si je gurao u kazinu kao da ti se gadi, a mi se tako ni prema Snupiju ne ponašamo. On nije nijednom stao na Anđelinu stranu kad su je napadali, nego je rekla da je sve ona izazvala. Da li Anđela može da izazove da joj kažu da treba otac da je j*be? On je trebao da ustane i svima da zapuši usta. On posle svega ustaje i kaže da je Anđela kriva. On samo traži razlog da je ogadi sa Pavlom. Kad je Anđela uštinula Jordanku, da li je to razlog da je onako gura? Hteo je da je ogadi narodu, kao i kad joj je rekao da je neuritična. On konstantno sedi sa Karićem, ja sam to primetio i na žurki. Anđela mu se svidela i cela priča koja je bila između njih, uspeo je a je osvoji, ohladio se od nje i sad Anđeli nabacuje kad kaže da se hvataju za reč, pa onda nemoj ni da se hvataš da je rekla da si joj niko. Ti konstantno muvaš druge devojke - govorio je Dačo.

- Aha, ti si ljubomoran zbog Sofi i zato je ta mržnja - dodao je Gastoz.

- On je ušao sa Anđelom u vezu, pa je nakon toga pitao da li je bila sa Pavlom. znači njega to nije interesovalo, a ko zna zbog čega Anđela to nije htela da priča. On se vraća na nešto od pre dve godine tamo treba i da ostane. Kad pričamo o slici njegove bivše devojke on kreće da vergla i spinuje priču - rekao je on.

- Kako ja mogu da znam to? - pitao je Gastoz.

- Mogu da poverujem da je on fejk i da je sa Anđelm ušao u vezu jer je prva išla u "Šiša bar" i ovde je bila najzapaženija ličnost. Ja stojim za to da je on folirant, a ako se ona bude pomirila sa njim i nju ću isto da komentarišem - govorio je Dača.

- Nećete to gledati, tu se ja pitam - poručila je Anđela.

- Ne znam da li si normalna i da uopšte kažeš da se ti pitaš? Sad si dokazala da nisi sa ove planete - dodao je Gastoz.

- Ostvljam Sofi zbog starih dana, šaljem Gastoza - poručio je Virijević.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić