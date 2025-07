Sad je sve jasno: Aneli shvatila da Luka želi Sandru, čeka se samo njen prvi korak! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka Ivana Šopić pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Na "Igri istine" Luka govori Sandri: "Ja nikad sa Sandrom neću biti, prvo ja znam da je ne zanimam u životu". Šta ti to govori? - glasilo je pitanje.

- Ja sam to zapazila, nisam htela to da komentarišem jer sam rekla da neću više da komentarišem njega i nju, ali sam odmah izgorela u sekundi. Ne želim više da ga vučem za sobom, želim da ga se rešim i da se moje emocije ugase. On je direktno rekao da mu Sandra da malo da bi odmah poleteo prema njoj - govorila je Aneli.

- Do juče je pričala drugačije. Ona je govorila do juče kako bi ona iste sekunde bila. Sad će ona drugačijeg Luku da upozna - poručio je on.

- Zar nije logično da kaže da ga Sandra ne zanima i da voli Aneli? Ja sam morala da prećutim - rekla je Ahmićeva.

- Ona sad okreće ploču i ja više neću da se nerviram. Sve je u pravu. Istina je to što piše u pitanju, čak i ja da hoću mislim da ona više ne bi bila sa mnom. To je prvi razlog koji sam naveo, tako mi je bilo u glavi. Ja ako danima šetam sam, kako me Sandra zanima? Da me zanima ja bih otišao da pričam sa njom - rekao je Luka.

- On se njoj sve vreme smeška - dodala je Aneli.

- Od danas se smeškam na sve, uživam i iskren sam - poručio je on.

- Luka instinktivno kaže ono što misli. Sanja i Marko su malopre bilo u pravu. Mene ne interesuju Sanja i Marko za života, Luka meni ne kuva i ne sprema mi i ni on me ne interesuje, ali su bili realni - govorila je Ena Čolić.

Autor: A. Nikolić