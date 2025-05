Emotivni slom Aneli Ahmić uživo u programu: Počela da se bacaka i trese, pa priznala da želi da se ubije zbog Luke (VIDEO)

Šok nad šokovima!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a takmičari su na samom startu imali prilike da pogledaju žestoku rasprave Luke Vujovića i Aneli Ahmić zbog jaja koje je napravio Aleksandri Nikolić . Voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić.

- Vi ne vidite šta on meni radi, on mene uništava. Meni dođe da popijem šaku tabletu da se nikad ne probudim. Uopšte se ne kajem za ovo što sam rekla jer me je uništio. Doveo me je do ludila i goreg čoveka nisam srela u životu. Skloniću se od njega, ali osećam prevelike emocije prema njemu - rekla je Aneli.

- Sanja se meni smejala, a ja sam rekao: ''Ma zaj*bavam se''. Na početku klipa se čuje da je rekla da sam govedo - rekao je Luka.

- Da li on namerno ovo radi od nje? - upitao je Milan.

- Ona to tvrdi da on radi - rekao je Đedović.

- Zašto ona meni uvek prilazi ako je uništavam? - upitao je Luka.

- Ja sam zavolela ovog čoveka i zaljubila sam se u njega. Anksiozna sam, dovodi me do ludila. Namerno želi da me uništi, dođe mi sad da popijem lekove da se ubijem - rekla je Aneli.

- Ja sam taj koji te uništava, važi - rekao je Luka.

- Tresem se cela, pogledaj se bolje. Pričaju mi ovde da smrdim zbog njega - rekla je Aneli.

- Kakva je to majka koja hoće da se ubije na televiziji? - upitala je Ena.

- Izluđena sam, nisam normalna. Mislim da sam izluđena totalno, vidiš na šta me on naveo. Rekla sam mu šta će mu Terza napolju, kao da on može nešto - rekla je Aneli.

- Luka je takva jedna konjina šta sebi dopušta, sinoć sam bio sve u pravu. Upravo želi da ga diskvalifikuje, ovde se dere da će je izludeti i ode je*e se s njim uveče. On je jedan debil što je sebi dopustio. Je l' ona normalna šta priča na televiziji - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić