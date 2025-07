Skandal kakav se ne pamti: Ana Nikolić obelodanila da je Korda pokušao da joj slomi flor, on joj zapretio da neće imati mira posle Elite 8! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka Ivana Šopić naredno pitanje pročitala je za Milovana Minića i Aleksandru Nikolić.

- Da li ste vas dvoje sada u vezi? - glasilo je pitanje.

- Nismo, mi smo prisno igrali i sve, ali se nismo ljubili - rekao je Milovan.

Naredno pitanje bilo je za Anu Nikolić.

- Imaš li imalo obraza osobo? - glasilo je pitanje.

- Nemam, ovo me pitaju zbog Korde i jer nisam ispoštovala majku - rekla je Ana Nikolić.

- Je l' se svađate? - upitala je Ivana.

- Da, stalno. Mi smo se svađali jutros i on mi je skinuo crni flor i hteo je da mi polomi. Ja sam mu rekla: ''Okej, uradi to i narod će te osuditi''. Ja bih doživela nervni slom kad bi mi to uradio, ali ja ga svakodnevno pripremam da napolju nećemo biti zajedno. - rekla je Ana.

- On se tebi sada posr*o po svemu, je l' moguće da ti to trpiš? - upitala je Milena.

- Ja ću ti kući doći, pa ćemo pričati na moj način. Ona ovo priča zarad gledaoca i naroda. Ja jesam pogrešio kada sam joj uvredio oca, a jutros mi je rekla da ću ići iz crnine u crninu. Ona je meni sahranjivala i oca i majku i tetu, pa šta je gore? - rekao je Korda.

- Kad si pitao Peju: '' Je l' bi je odrao'' misleći na Mimas, šta ti je odgovorio? - glasilo je pitanje.

- Napravio je grimasu usnom - rekao je Terza.

- On i Ivan meni ubacuju ovo, ali dobro - rekao je Peja.

Detaljinije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić