Pokušao da je opere, a gurnuo je u još veći kanal: Gastoz izneverovao zbog Dačine odbrane Anđelinih laži o Pavlu! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večeraš biraju između Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč

- Sa Anđelom imam od početka dobar odnos, rekli su da me je Đedović ostavio da te branim, ali ja branim svoj stav, a to je da si ti ovde ispravna. Zamerao sam ti svoje ponašanje koje je bilo bezborazno, ali kad te čovek bolje upozna drugačije se ponašaš. Što se tiče dešavanja otkako niste u odnosu mislim da si ispravna u svemu što radiš. Večeras su rekli Gastozu da si ti bila kriva za njegove sukobe, a on je taj koji se prvi svađao zbog sebe, a ne zbog tebe. On sad kad nije sa tobom sad je stari Gastoz koji se sprda i da nije ušao sa tobom u vezu niko te ne bi shvatao ozbiljno. Što se tiče svega što se priča za Pavla želim da verujem da nisi bila sa njim i da si ga vukla za nos kao što svaka devojka u tvojim godinama to radi - govorio je Dačo.

- Je l' bi voleo da ti sestra to radi? Bolje nemoj da je braniš - dobacio je Gastoz.

- Većina devojaka je primila nešto veće od minđuša i jednog ručka. Nisu ni one ovde svetice. Gastoz je ovo dobro iskoristio za Pavla, koga boli k*rac šta si radila pre dve godine? - rekao je Dačo.

- Istina, laž je bitna. Ako vi želite da budete u vezi i da se lažete budite, ja ne. Što mi je onda rekla za Karića? - rekao je Gastoz.

- Mislim da je Karić izneo pravo mišljenje o tebi kad je rekao da poseduje tvoje klipove. Oboje ste pokazali da se ne poštujete. On je uvek imao peckalice kad je bila tvoja veza u pitanju, a Gastoz ti nije dao da izneseš neke stvari - nastavio je Dačo.

- Inače je Anđela pokazala da jedan Gastoz nju može da zaustavi - dodao je Gastoz.



- Karić ima veću animozitet prema Anđeli čim je bolji sa Gastozom. Gastoz je rekao da si ti kriva kad su te vređali, a to štosi rekla da su NN očevi im ne daje za pravo da ti pričaju sve. Ja ću tebe da branim kao osobu i svoj stav. Moje mišljenje o Gastozu je još gore. On je rečno prase, valja se u svom mulju. Mislim da si najveći folirant. Ti da nisi ušao u vezu sa Anđelom bio bi najveći cirkuzant i tvoja reč ne bi imala smisao jer bi se verovatno muvao sa Mrvicom, Kristinom i Sofi i te devojke bi ti prolazile kroz ruke. Ulaskom u vezu sa Anđelom si došao do prve teme, video si da je ona prva na lestvici u rijalitiju i pokazao si da si folirant kad braniš Anđelu od Bebice i Ene, ali ne od Terze, Munje i Ivana. Kako momak može da ima tolike emocije i da kaže da bi najviše voleo da ima emocije sa Sofijom jer bi Anđela pravila haos? On gleda šta je bolje za rijaliti i kako da napravi od Anđele ludaču. Devojka ne može da trpi laži u koje je uvaljuješ, kao i za Pavla. Naravno da ću da ostavim Anđelu - govorio je Dačo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić