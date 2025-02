Đedović sklopio sve kockice: Matora pokušala da se opere, pa bacila sumnje da ju je Stefani tukla! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pokrenuo je novu temu, a radi se o odnosu Jovane Tomić Matore i Danijela Dujkovića Munjeza, za koji svi u kući komentarišu da je lažan i da spuštaju loptu.

- Najbitnije joj je da je Stefani rekla da nije želela dete, a ja se sećam jednog utorka kad je Stefani rekla da su radili na tome. Matora je ovom vezom sa Stefani i ovim što je uradila Munji pokazala da je spremna na sve i da mu se dodvori - rekao je Bebica.

- Ako neko traži da se poštuju njegova gej prava, onda ne narušava prava strejt osobe. Ovde se radi o diskriminacije strejt osobe. Ana Spasojević je rekla da je došla kod Matore na after, a Stefani je bila u Smederevu, bila je trudna u tom momentu. Ona je u pola noći došla iz Smedereva za Beograd. Ana je meni to pričala, a ja sam je pitao za snimak i rekla mi je da je Matora imala modricu na oku. To znači da su se trudna žena i Matora tukle... - govorio je Đedović.

- Imaš svoje teorije kao uvek što imaš. Dosta si slagao. Što se tiče tuče, tuče nije bilo. Nisam nikog udarila, bilo je svađe - dodala je Matora.

- Ne ti da si udarila, bila je modrica na tvom oku - rekao je Marko Đedović.

- Tada nije bilo tuče... Tuče nije bilo. Ja nju nisam udarila. Svađale smo se, nemam potrebu da se pravdam. Ja vrlo dobro znam šta pričam - nastavila je Tomićeva.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić