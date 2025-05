Brutalno unakažavanje Anđele i Gastoza: Sanja Grujić sklopila sve kockice, pa ih demolirala kao nikad do sad! (VIDEO)

Surovo iskrena!

Tokom emisije "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević pozvao je Stefana Karića kako bi prokomentarisao dešavanja u odnosu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, kao i sve što su izneli o Pavlu Jovanoviću.

- Vrlo si uključen u svaku temu, a u sredu si tokom emisije "Pitanja gledalaca" više puta imao komentar na račun Anđelinog ponašanja prema Gastozu i hteo si da staviš do znanja da ona okreće priču u svoju korist - rekao je Darko na početku razgovora.

- Ja sam više rekao da je Gastoz hteo u svoju korist, imao je neke napade koji nisu bili potrebni. On kao da je hteo da se opere što je to uradio svom prijatelj, nije mi bilo logično da se nije javio svom prijatelji. Što se tiče Anđele ja sam posle svih teorija video da je naglašavala kumu i onda sam bacio neku šalu, ali ispada da je sa kumom posvađana upravo zbog Pavla. Mi to nagađamo, ali oni nam daju materijal - govorio je Stefan.

- Da li stvari koje je Anđela prećutala smatraš sitnicama? - pitao je voditelj.

- Njemu je svaka laž krupna u toj temi, a za mene bi to bila sitnica. Meni su bitnije druge činjenice koje iznose, gde je živela, da li su bili na zlatiboru, a ne da li je dovezao džakove. Mislim da se Anđela poremetila u svojoj istini i ne zvuči mi uverljivo - rekaoje Karić.

- Kako bi ti reagovao kad bih ti rekao da tvoj dobar prijatelj pljuje tvoju devojku Andreu? - pitao je Darko.

- Ja sam rekao kako bih ja reagovao i demonstrirao sam mu. Da li će mene moj prijatelj da posluša ili ne, ali ja mogu da pokažem svoj stav. Što se tiče Pegija trebao je da pokuša da stopira, to je njegova dužnost kao osoba koju njegov prijatelj pljuje - odgovorio je Stefan Karić.

Nakon Stefana njihov odnos je prokomentarisala i Sanja Grujić.

- Ne bih zalazila u to da li je Anđela bila intimna sa Pavlom, ali je sve ove godine prozivala devojke da su sponzoruše, a sad se ispostavilo da ga je koristila za uslove. Ona je teška sponzoruša. Plaćao joj je kiriju, davao automobil, naručivao stvari. Da li je bila intimna sa njim ili nije to mi nije presudno. On je pomagao i Gastozu kad je trebao da mu pomogne da izađe iz zatvora na Tajlandu. Oni duguju Pavlu izvinjenje jer su ga nazivali psihopatom. Zanimljivo je kad je sinoć pitala Ivana da li su nekad bili nasamo, kaže da nikad nije ušla kod njega u stan i on kod nje, a onda se ispostavi da su bili na Zlatiboru u aprtmanu. Ona je rekla da je morala od Pavla da krije svoju adresu stanovanja. Gastoz kad je ušao nije znao ko je Anđela, ona nije znala Gastozove pesme, a onda na žurki pevala sa Vanjom Mijatović njegovu pesmu. Gastoz da nije muškarac to je pokazao jer je radije branio Enu, nego Anđelu. On je tek sad počeo da ulazi u sukobe, ali ne zbog nje nego jer je imao kritike od nas. Sad kad je trebao da se pokaže on je nju gurnuo da sama plače. Priča da je ona u ciklusu, a po njegovim reakcijama rekla bih da ciklus drma samo njega. Sećam se kad si pitao Gastoza da li je u redu da me naziva sitnom k*rvom, pa onda bih rekla da je ona krupna, jer je vozim svoja kola - govorila je Sanja.

- Da li ti deluje da je Gastozu poljuljano poverenje u Anđelu? - pitao je Darko.

- Ako lažeš da se sa nekim nisi upoznao u startu nikome ne bi to poznanstvo bilo čudno, pa kad su bili spremni da lažu celu naciju ne verujem da imaju poverenje jedno u drugo, nego kako su i rekli trpeće do kraja jedno drugo - rekla je ona.

Autor: A. Nikolić