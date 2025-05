Alibaba da pošalje šampanjac, a ona neka nazdravi za svoju propast: Anđela bez dlake na jeziku urnisala Aneli zbog pomirenja sa Đedovićem! (VIDEO)

Surovo iskrena!

Tokom emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu oko pomirenja Aneli Ahmić i Marka Đedovića. Reč je dobila Anđela Đuričić.

- Svaka čast Marku Đedoviću, očekivala sam ovo. Jednu rečenicu ću zauvek da citiram: "Ja da hoću sve bi ti njih prodala". Ovo je moje lično mišljenje, a nije mi on to rekao. Čim se javno izvinila dva puta, on nije demantovao ništa i potvrdila je sve što je Đedović govorio i Alibaba treba još jedan šampanjac da pošalje. Đedović je prešao igricu. Aneli ne mora da uzima flašu, nego neka i ona nazdravi svojoj propasti. Koliko poznajem Đedovića mislim da ju je nadmudrio. Ona nije toliko prodala ljude oko sebe koliko je sebe ponizila sebe i svoju porodicu. Ona šta je sve oprostila ne znam ni da li Bog oprašta koliko Aneli. Sve što je oprostila što se tiče Đedovića je potvrdila, ali je sa njim dobra iz sopstvene koristi. Što se tiče Luke nisu mi ni ona ni on bajni, a ni sjajni. Kad smo bili u "Amidžiju" ona je rekla da je Stefan najkomplentniji muškarac, a da joj je Luka simpatija. To nije ništa novo, a Luka samo to nije znao. Ja mislim da je njoj legao Stefan, tu ne mislim na njega. Trebao je da kaže da mu ne prija da hvali Stefana, a kome bi to prijalo? Ovo što je Luka rekao da je rekla za Đedovića to je rekla i za stolom, ništa novo on nije rekao i verovatno mu je potvrdila u krevetu. Ona je za Đedovića rekla da je najveće zlo i nema šta nije rekla, a sad je čoveka sa kojim spava prodala zbog nekoga ko je zlo. Njoj ne treba niko osim Đedovića. Ona je izdala čoveka sa kojim je do pre sedam dana radila na bebi i samo je pokazala da je izdajnica koja gleda svoje d*pe - govorila je Anđela.

- Šta misliš ko je po tvom mišljenju "amonijak ekipa"? - pitao je Milan Milošević.

- Mislim da je Ivan, Matora, Terza, Karić, Mića, Luka, Slađa, Đole, to je moje mišljenje. to su bili ljudi koji su tad bili tu za nju - rekla je Anđela.

- Uvek ću biti na strani osobe koju neko izvređa kao Đedović. Đedović sad treba da kaže da li je izvinjenje primio kao čovek ili se sprda sa njom. Uvek ću da branim osobu koju neko onako ponizi, kao što sam branio Enu od Gastoza. Đedović je nju ponizio najstrašnije na svetu. Ona sad šuruje sa njim i prilazi, a ja sam joj rekao da je od tog trenutka za mene niko i ništa i da je ispala krpetina. Mislim da Aneli ne zna šta radi i da se pogubila - pričao je Lepi Mića.

Autor: A. Nikolić