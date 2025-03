Bez dlake na jeziku! Anđela progovorila o svađi s Gastozom zbog Matore i Stanića: Evo kraj, PREKIDAM, ali nemoj... (VIDEO)

Iskrena do koske!

Anđela Đuričić u radio emisiji "Amnezija" otkrila je sve detalje svađe od jutros sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Ispričaj nam šta je bilo u Odabranima - pitao je Munjez.

- Smatram iskreno, da li sam ja kriva što imam komunikaciju sa Urošem, a napravili smo neki dogovor koji odgovara i meni i njemu i Urošu. On se sam umešao u svađu Ene, Peje i Uroša, ja to nisam ni znala, posle sam saznala. Za ovo jutros, a i prošli utorak, mislim da pola gutljaja piva više učini svoje. To je najrealnije i najiskrenije, to je tačno to jedno piće više. Mislim da ga na loše odradi. On je sam, niotkuda upao u tu svađu, na kraju je on krenuo da se svađa sa Urošem. Prvo sam to zamerila, nema potrebe da se ubacuje u tuđe konflikte. Evo, ja hoću, to je to, kraj, završavam komunikaciju sa njim, ali nemoj posle on da ide i da pravi snimke za tiktok...Više je bio udar na njega kao da je on folirant, naravno, samim tim i na našu vezu. Ja sam u nedelju rekla kada su me pitali, ja sam sto posto poverovala Stefani da je to Matora rekla, da, mislim to - rekla je Anđela.

- Hoćeš da kažeš da mu Matora nije prijatelj - pitao je Munjez.

- Jao od kada ja to pričam. Ograđujem se od toga da se uplićem u njegove drugarske odnose, svi će da pokažu prema njemu sve i on prema njima. Neka oni svoje pokažu, ja više da punim glavu njemu i da se trudim za neke stvari, ne pada mi na pamet - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić