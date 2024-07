Bez dlake na jeziku: Vera Matović progovorila o sujeti na estradi, a evo zbog čega je rekla mužu da više ne ide s njom na nastupe (VIDEO)

Iskrena do koske!

Pevačica Vera Matović bila je gošća u novoj epizodi podkasta "Bez ljutnje molim sa Gordanom Uzelac", te je ovog puta, pored svog života, govorila i o estradi i da li postoje sujete na istoj.

- Je l' postoji sujete na estradi - pitala je Goca.

- Verovatno, samo ja nisam sujetna. Samo kažem: "Tako je onaj rekao i kraj", nikad se nisam ni sa kim od kolega posvađala, niti mi je iko išta ružno rekao. Naši susreti su tako divni i kada odem po televizijama, svi se oduševe - rekla je Vera.

- Jesi nekad nastupala na tim romskim veseljima, kažu da je tamo najbolje plaćeno

- Jesam, jeste, ali je tamo najteže. Mnogo sam radila po inostranstvu, Evropa cela, Raca i ja smo kolima obišli celu Evropu...I sada mi parkiramo kola tamo, u jedan smo dogovorili, kakvi do jedan, do šest sati ujutru, kola zagrađena. Prvi put u životu da nismo otišli na taj koncert, nismo mogli da izađemo. Ono što prikazuju, ono što pričaju, šta misliš, šta se dogodi s tim parama?! Samo pogase svetla, pokupe i ćao. Vraća se posle sve - rekla je Vera.

- I ništa vas nije poremetilo, tebe i Racu - pitala je Goca.

- Ništa za sve ove godine. Raca je prestao rano da svira, tamo '95. Odemo u četvrtak, odradimo vikend i ponedeljak, utorak se vraćamo. Samo mi na granici, nema nikoga, vozom, embargo! Pošto je bila pretnja bombardovanja, a mi smo se uplašili za decu, a ja moram da odradim, ja sam rekla da ostane s decom. Kupi decu, kučad, slike i beži, a gde beži?! U Čačak, i tamo bombarduju, nema više gde da beži. I od tada Raca ne svira...Pevali smo isto neko veselje, on ne ide da svira, 42 stepena temperatura, on da me doveze i odveze. Ja naravno radim i odem da vidim šta radi on u kolima, on se razboleo do bola, umire čovek u kolima samo odjednom, ne zna kud će. I nekako izdržao, vratimo se kući i ja kažem: "Od danas ne ideš sa mnom, idem sama, neću da te mučim i maltretiram, ne znam šta da radim, nit ovamo da prekinem da pevam, niti da te vodim lekaru" i od tada Raca više nikad nije išao sa mnom. Svi misle: "Lako je njima", vide neki veliki novac, a taj novac se deli na 20-20 članova, pa nije to samo pevač uzeo, a ne vide - rekla je pevačica.

Autor: Nikola Žugić