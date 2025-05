Karambol u Beloj kući: Marko urlikanjem zatresao zidove, Mima iznela skandalozne detalje o njegovoj vezi sa Sanjom i dovela ga do ludila! (VIDEO)

Haos u programu!

Tokom emisije "Gledanje snmaka" došlo je do žestokog sukoba između Milene Mimas Šarac sa Sanjom Grujić i Markom Stefanovićem.

- Vidim da je došlo do zasićena i volela bih da Marko priča iskreno. Vidi se da se Marko ohladio od Sanje - rekla je Mimas.

- Ko ovde nema svađu? Ona nije moja drugarica, video sam je tri puta, kao i Gruju. Kod mene je bila na rođendanu jer ju je Sanja pozvala. Ja lažne drugarice nemam. Ona je ljubavnica i preljubnica i hoće da priča o mom odnosu - urlao je Marko.

- Mi smo sedeli u kafiću, pisala sam Sanji i Marku. Ona je mene pitala: "Da li je moguće da si ga zvala?", kad je Sanja otišla do trafike ja sam pitala šta je bilo, a on mi je rekao to za zub i da nije htela da troši svoje pare da mu kupi lek za bolove. To je najveća morbidnost koju sam čula. Ja znam da Marko zna da je ovo istina - govorila je Mima.

- Laže sve! Ja se kunem u brata da ovo nije istina, kunem se u mamu. Vi mene terate ovde da se kunem - rekao je Marko.

- Ja se ne mešam u konflikte u koje se ona upetljala, a ako mene neko bude provlačio ja ću da se umešam. Ne znam da li laže i to je moj odgovor - rekao je Gruja.

- Gruja zna da ona laže. On mene sa strane moli da ja nju ne vređam - dodao je Stefanović.

- Ja sam rekla Gruji da neću da je diram dok je sa njim, da kad raskinu ću da uzvratim - rekla je Sanja.

- Kako te nije sramota da lažeš? Koliko puta si me molila da ti pomognem? Mrš bre, mrš - vikao je Marko.

- Prestani da se dereš - dodala je Sanja.

- Grujo, da li su te priveli nekad? - pitala je Ivana Šopić.

- Da. Javio sam se nakon nastupa drugarici, ona je izljubomorisala i povukla me, a ja sam je pljunuo - rekao je Gruja.

- Ja sam samu sebe ogrebala noktom nasred čela, zaustavila sam auto i slagala policiju da me je Gruja pretukao - pričala je Mimas.

- Eto, slagala je - dodao je Marko.

- On nikad nije dizao ruku na mene, ne bih bila sa njim u životu da me je udario - nastavila je Milena Šarac.

Autor: A. Nikolić