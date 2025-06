Osećam se poniženo u ovoj vezi: Luka saten u ćošak, raskrinkana njegova ljubomora na Stefana Karića! (VIDEO)

Haos u programu!

Tokom emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu o odnosu Aneli Ahmić i Luke Vujovića, a Jeleni Ilić podigao je da iznese svoje mišljenje.

- Jelena, da li je Stefan Karić najveći problem u njihovoj vezi? - pitao je Milan Milošević.

- Pričalo se da je Luka to pisao na onom papiru - rekla je ona.

- Ovo je sramota šta je Aneli meni priredila - umešao se Luka.

- To je očigledan problem, a on stalno šalta i izmišlja. On je demantovao da je to napisao za Karića, pa je naknadno izmislio da joj je napisao da se drži Miće i Karića. Karić veruje Luki da Luka to nije napisao, ali se Luka čupa iz toga - govorila je Jelena.

- Upravo je ovo problem, Luka treba da kaže da mu smeta, a to nikad nije rekao. Sad si opet rekao da si uradio da joj drugi ne bi nabacivali, a treba da kažeš da ti smeta da ona kao tvoja devojka hvali nekog momka, to je normalno - govorio je Mateja.

- Luka, nosi se sa tim da si ljubomoran na najboljeg druga jer je bolji od tebe. Sujetan si i ljubomoran na najboljeg druga jer si pun kompleksa - rekla je Jelena.

- On ljubomoriše na tebe i zato je to namerno radila - dodao je Dačo.

- Luka je napisao od reči do reči: "Nemoj da izdvajaš Karića kao najposebnijeg jer daješ za pravo drugima", možda je imala pravo da zaključi da sam ljubomoran, ali ja nisam ljubomorisao. Mi smo planirali blisku budužnost, a onda dan kasnije čujem da me blati i da ima za mene tri pitanja, ali da neće da se pomiri. Ja se u ovoj vezi osećam poniženo i prešao sam preko stvari preko kojih napolju nikad ne bih prešao i to samo jer su bile iskrene emocije - pravdao se Vujović.

Autor: A. Nikolić