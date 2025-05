NE MOŽE DA SE OPERE! Mimas obelodanila kompletnu ISTINU o Sanji, pa je saterala u ćošak, Marko popucao po svim šavovima (VIDEO)

Ne piše im se dobro!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" sa voditeljkom Ivanom Šopić. Na sledećem video klipu ukućani su mogli da vide svađu Sanje Grujić i Marka Stefanovića gde ga ona poziva da idu zajedno na tuširanje, a on je odbija.

- Kad gledam ovaj klip deluje tako. Nešto smo se posvađali taj dan. Ona ima svoje faze gde joj nedostajem, pa želi da bude prisnija sa mnom, ume da bude bezobrazna. Kad neko bude neprijatniji prema meni, ja ne mogu da se pravim da sam normalan. Nismo hladniji. Niko od ukućana ne utiče, sem tih pitanja koje dobijam, juče sam dobio pitanje i za komšije. Nije mi jasno ko bez dokaza pljuje naš odnos. Sve to utiče na nas. Nismo hladniji nego utiče na nas - rekao je Marko.

- Meni već dve ipo godine smeta kad ima kačket moram da pazim na puder, na šorcu za kupanje moram da pazim da li sam namazala ulje, ali on je takav. Ja Maraka volim istim intenzitetom. Nismo se posvađali, taj dan je bio Ivanov rođendan. Ja njemu to ne zameram, svako od nas ima neke brige koje ga more - rekla je Sanja.

- Kada bi porodice neki drugi odnos skrnavili i pljuvali oni bi odavno pukli - rekao je Marko.

- Možemo mi da zahladnimo, a ne moramo, ja sam njega odabrala za ceo život. Ja znam da ću sa njim dočekati starost. Zato mogu da progutam neke stvari. Nije me poremetilo to što je iznela Mima, ja sam poremećena već dva meseca. Mene jedino uzdrma briga o mojim roditeljima. Ja sa svojim roditeljima imam otvoren odnos. Ono što je istina nema razloga da me tišti. Najviše se plašim jer znam koliko su emotivni. Potrešena sam što su uvučeni nekim neistinama. Nerviraju me neistine da mi je majka vračara, a baba gatara. To je nešto što je meni bolno. Ostale stvari koje mogu da mi se nametnu me ne zanimju. Ja sam u sjajnim odnosima sa svojim komšijama. Svi smo u krugu sa mojim mamom i tatom. Mima može da zove koga hoće. Ne plašim se Mime i njinih priča. To su njene priče. Ako pričamo o nasilju, možemo videti kakva je nasilnica. Ako pričamo prevari, možemo videti njene prevare samo. Da se plašim Mime morala bih da nosim praćku da je pogodim. Ja tvrdim da ne može biti ništa strašno ako su prepuiske sa mnom. Dobro znam kakve su to poruke, dobro vodim računa. Nisam nikad u životu pisala za momke - rekla je Sanja.

- Za kog momka? - pitao je Marka.

- Nikada se nisam dopisivala sa njim, možda sam ga spominjala. To je laž dok ne vidim da sam spominjala tokom veze sa Markom. Mima tog svog druga u životu nisam videla, a kamoli bila intimna tokom odnosa sa Markom. Ovaj moj drugi dečko se nikad neće oglasiti - rekla je Sanja.

- Sve dolazi na moje. Ne znam šta se desilo niti ko je iznosio dokaze, telefon je ostao zaključan. Verovatno su i moji s polja videli. Meni je ovo pranje presmešno. Šta god sam iznela stojim iza svega. Mogu da dokažem i na sudu, a ona će da dobije kontra tužbu ništa nisam brisala iako je tražila da joj pošaljem dokaze. Došla je kod mene, a otišla je sa mojim drugom Milošem, njena mama me zvala aj sam rekla da ona spava - rekla je Mimas.

- Ne može meni neko da kaže nešto o Sanjinom moralu i vernosti - rekao je Marko.

- Ako me budu nastavili dirati ja ću nastaviti da iznosim mnogo toga - rekla je Mimas.

- Ja za te prepiske ne znam. Za ovog dečka, o njenoj veronosti meni ne može da priča niko ovde. Znam koliko je ona men i verna i posvećena. Reci šta ti je pričala za tog drugog dečka - rekao je Marko.

- Odgovaraću voditelja. Ti odlično znaš za vaše rasprave. Sanja mi je pisala i ti si mi slao glasovne. Prepiske postoje i glasovne poruke - rekla je Mimas.

- Rekla sam mu da mi ode po lek i ona je zaboravila da mi kupi. Ja sam to pričao i ovde više puta, to je jedna situacija. Ona sve preokreće - pravdao se Marko.

- Došlo je do zasićenja

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić