ORI SE KUĆA! Marko POPUCAO po svim šavovima, ne može da podnese Sanjina pakovanja, pa ponovo udario na svoju porodicu (VIDEO)

Haos!

U sledećem klipu ukućani su mogli videti kako Marko Stefanović besni na Sanju Grujić zbog spominjanja njegove porodice.

- Sve što sam rekla u klipu, sve to mislim i stojim iza toga. U ovom prostoru tražim da izabere da li će se fokusirati na naš odnos ili ne, jer zbog njegovog objašnjavanja imamo toliko krahova u odnosu - rekla je Sanja.

- Rekao sam da ne priča stvari koje nisu istina - rekao je Marko.

- To je bilo nakon ankete za bezdušnost, kad se spomene ta priča mi nekako najviše eskaliramo. Znam da mene Marko podržava u bilo kakvom sukobu. Ako se ne zamera drugima šta meni kažu, onda ne treba ni meni da se zamera šta ja kome pričam - rekla je Sanja.

- Ne stoje ljudi iza svojih reči koje izgovaraju - rekao je Marko.

- Je l' stojiš iza toga da je on džukelče? - pitao je Dača.

- On će zauvek biti moje džukelče, a ja njegova kučkica. Šta ću kad mi mozak radi mnogo brzo - rekla je Sanja.

- Meni je moj otac napravio ovde veliki problem. Ona je od drugih ljudi mnoge rečenice prisvojila. Postoji nešto što mi je prelilo čašu tog momenta. Radio je neke stvari koje nisam zaslužio, zato sam ustao i rekao šta sam rekao. On se i u šestici oglašavao, a ja ga nisam spominjao. Nisam ga ja izazvao na to, On je sam sebi davao za pravo da koemntariše svaki moj klip. Što ne komentariše to što je on to radio da bi uzeo novac? - rekao je Marko.

- Šta si očekivao, da ljudi ustanu i pljuju njega? - pitala je Ivana.

- Ne, nego zato što su promenili mišljenje. Rekao sam Sanji da ne spominje te stvari. Pričaju mi da sam prodao svoju majku ili nekoga, a zapravo sam ja prodat da bi on uzeo novac. Svoju majku nisam prodao nikad, niti sam je ovde spominjao. Pričao sam samo za svog oca - rekao je Marko.

- Tvoj tata je izneo i neke fotografije - rekla je Ivana.

- Još gore je dostavljati slike tuđeg deteta. Znam i odgovorno tvrdim, ono što sam čula od njegovih roditelja, nikad nije bio na moru i nije slavio rođendane. U njihovoj kući se slave samo rođendani oca i majke - rekla je Sanja.

- Ja nisam neko ko je sve to potraživao - rekao je Marko.

- Ona uvek vređa njega na konto njegove porodice, potencira porodične odnose i kako je njena porodica klasa. Jedini problem je što on nema samopouzdanje da se javno izvini svojoj porodici - rekla je Sofija.

- Kome bre da se izvinim!? Svoje probleme i detinjstvo sam imao i pre nje. Ona nije bila nikad između nas. Mene su slikali kako bi se uzele te pare - rekao je Marko.

- Ne voliš oca, pljuješ ga na televiziji. Ti si ološ. Ovo je sramota da blatiš oca zato što ti nije prihvatio prošlost devojke. Ima traume iz detinjstva, pa je prebacio na temu novca - rekla je Jelena.

- Sedi dole ku*vo stara. Došla da mi priča o moralu, sa 38 godina razmišlja da bude straleta. Sedi dole dr*ljo stara - vikao je Marko.

- Sa šljamom si u vezi. Tera te da izabereš između sopstvene porodice. Moraš da biraš između porodice i ove šljamuše. Ona se je*e sa Carom i dobije šut kartu. Tema je tvoja porodica i uslovljavanje ove dr*lje - skočio je Uroš.

- Ja Sanju ne podnosim, ali ću Marka da branim do kraja - rekla je Ena.

- Njegove pare se gube, a njene pare su njene pare. Sve pare je izgubio zbog Sanje - rekao je Bebica.

- Sanja mi je bila podrška u mom biznisu. Ona je stala za mene - rekao je Marko.

- Ona je jedina koja ga degradira ovde, svi ga brane. Njegove komentare su svi voleli, on se sad samo svađa sa ljudima veštački jer ga ona uvlači ovde - rekao je Bebica.

- Džabe su oni omiljeni drugima, ako su omraženi svojim najbližim. On se meni dopada od prvog trenutka. Njegovo ponašanje podravam kavo god da je, odnosi sa učesnicima su mi nebitni. Bitno je da je on omiljen meni i ja njemu - rekla je Sanja.

Autor: A.Anđić