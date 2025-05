Šok preokret: Gastoz pobesneo na Peju, ne može da prihvati što je odvajao Enu od njega, Jovan pokušao da spusti loptu! (VIDEO)

Ne piše se dobro!

Tokom debate nastala je žustra rasprava sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i Jovanom Pejićem Pejom zbog druženja sa Enom Čolić.

- Ova mala pizd*rina, ova ozbiljna ljigava slina sad mene blati. Da je pričao Eni da ne teba da se dužim sa njom. Svaki put kad niste bili zajedno me podje*avao kako sam ja u vezi, a kako je on slobodan. Ovaj mali ljigavac koji tebi zabranjuje da se družiš sa mnom. Osam meseci skačem za ovu devojku i ovo mi je hvala. Da on meni priča da ne treba da se družim sa njom, na osnovu čega? Mojih postupaka, što ne pozdravljam Luleta? Ja imam mišljenje da će u njihovoj vezi ona da izvuče zlo iz njega. To ne mora da znači da bi ona to mogla da uradi meni, ali njemu može. Svaki put me pod*ebavao kad nije bio u vezi, svaki put kad niste bili zajedno. Pričao je da ću ja njoj da okrenem leđa. Tebe treba samo da otvori neko, ti se mnogo ku*čiš za male pare, pošto si jedna mala slinica smrdljiva. Ena, kad ti je rekao da ne treba da se družoš sa mnom? Gde je sad taj kodeks i iskrenost? Što nisi rekla da nećeš da se družiš sa Gastozom? - rekao je Gastoz.

- Gale, kažem ti samo da nisi ispao korektan. Ako si ti ustao za Tajland, ja te nisam provukao - rekao je Peja.

- O kakvim kodeksima ti druže pričaš? - skočio je Gastoz.

- Njegov tata koji je video kakava je Ena prvi je podržao. On je video i podržao, a posle su promenili mišljenje - rekla je Anđela.

- Oni čuju šta im ko kaže, pa posle bude da su ljudi u pravu. Kad se pomire, onda su loši, a kad se posvađaju onda su dobri. Šamar bi promenio mnoge stvari. U vezi te teorije da ja Enu gazim jer je kraj, to ću da vam dozvolim da mislite - rekao je Gastoz.

- Svojim postupcima možeš da dokažeš drugačije - rekao je Peja.

- On je jedan da sa mnom u izolaciji, je l' vi vidite kakav je Peja? Je l' vidite vi razliku kad je bio sa Grujom i sa mnom? - pitala je Ena.

- Samo sam prespavao tamo. Kao da sam otišao na Havaje sa devojkom tako se ponašate - rekao je Peja.

U video - prilogu detaljnije.

Autor: A.Anđić