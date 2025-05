URLAJU IZ PETNIH ŽILA: Gastoz zaratio sa ukućanima zbog iznošenja PROŠLOSTI Ene Čolić, Mateja skočio kao oparen: Unakazio bi i Anđelu ovako! (VIDEO)

Haos na samom početku! Ne piše se dobro!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je prvo pitanje Anđelu Đuričić.

Koja je tačno razlika između tipa koji je postavio tvoje nage fotografije i tipa koji je sada tvoj decčko, a takve stvari priča za Enu?

-Ako je ista stvar, onda bih pozdravila sve gledaoce. Ako je isto da budeš sa devojkom, pa posle kad ona iz svojih razloga ne želi ništa sa tobom onda je ucenjuješ time jer nema povratnu informaciju. Jedan deo je na kvarno nastao. Ako je to isto, a Gastoz nije nikad ni bio sa Enom niti je objavio niti je pretio da će nešto objasniti. On je pecnuo, a ona je sama iznela sve. To nije u redu, ali je ona ispričala posle. Ona da bi se oprala od toga de je bila sa Gastozom je ispričala sve to. On je nju pecnuo, a nije trebao ni to da uradi. On je rekao da će izneti sve za 6 aftera, a onda je sutra sve demantovao. Ne volim to, ne sviđa mi se ni da pecka. Ona je mogla da prećuti, ali on nije trebao ni da pecne. Ono što je bilo izemđu 4 zida tamo treba i da ostane - rekla je Anđela.

- U želji da je zaustavim ona je ustala i ispričala sve - rekao je Gastoz.

- Ovo je šuplja priča. Jedina razlika je što joj je ovo bivši, a ovo sad sadašnji dečko - rekla je Ena.

- A sad ćutite? Ena je u pravu? Je*em vas u usta klošari jedni. Ne možete mi ništa. Ako mislite da je ovo isto i da je Ena u pravu na*ijem vas na ku*ac. Da Bog da vam ćerkama bilo tako kao Anđeli! Pi*am vam se po životima smrdljivim! Samo nama da se utera! - skočio je Gastoz.

- Možda bi Karić imao nešto da akaže, pošto se smeje, srećan je - ubacila se Anđela.

- Ovo više nije zdravo. Na*ijem vas na ku*ac! - vikao je Gastoz.

- Svako ko je došao u radio je došao mene da oblati i pljuje. Jedino je Aneli odbila da me pljuje - rekla je Ena.

- Krajnji ishod je isti, oblaćena je jedna devojka. Gastoz je nama kreirao sliku glavi koja može da bude još gora nego ta slika što je izbačena. Neću da ulazim u detalje, pritom priča ne ide tako. On je celo veče sebi pričao u bradu i rekao je: "Zamalo ja da budem is*rskan" - rekao je Mateja.

- Ja sam nju sa svih gluposti skinuo. Ne možete da pravite priči i nju da uzdižete. Samo treba vređati, što kaže Đedović - rekao je Gastoz.

- A danas je najavio nove stvari. Kad bi tebi Anđela nešto loše uradila i ti bi uradio njoj, ako bi imao materijala, to je poenta priče. Iskoristio bi sve da je zgazi - ubacio se Mateja.

- Kako se onda Karić i Mića druže sa Lukom koji je rekao da se Ena je*e sa trojicom. Zagrlite Luku, a gazite Gastoza. Vi ste svi jedne pi*ke! Sram vas bilo što ste muškarci! Izgubili ste objektivnost zbog mržnje prema Gastozu - skočila je Anđela.

- Dečko ti je na*koman Anđela! - vikao je Mića.

- Zaboravljamo šta je Ena rekla njoj, a ja sam rekao samo kako sam se probudio u želji da se riba zaustavi, a ona je ispričala sve - rekao je Gastoz.

- Ti si ovim pokazao i Anđeli, pa ona sad misli da imaš to u sebi da bi i nju unakazio ako bi ti uradila nešto loše - rekao je Mateja.

- Pi*ke ste jedne! Da mi se više nikad nisi obratio! - vikala je Anđela.

- Pi*ka sedi pored tebe. Blamušo, dečko ti je na*koman! Pogledaj se na ogledalu - odgovorio je Mića.

- Karić je ustao ovde i rekao za devojku koja je imala dečka da je spavao sa njom, za Anu Korać. Mića brani svoju prijateljicu, a sve znamo. Oni morališu Gastozu - vikala je Anđela.

- Da li sam rekao da sam imao se*s sa Anom? - pitao je Karić.

- Rekao si da si bio sa njom - rekla je Anđela.

- Hvala. Razlika je samo što ovde imamo šta da vidimo, a postupak je inače isti. Da li je bila suština da se ponizi devojka? - pitao je Karić.

- Rokajte, izvolite - rekao je Gastoz.

Autor: A.Anđić