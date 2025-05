GASTOZ NA STUBU SRAMA: Takmičari ga osudili zbog ponižavanja Anđele, zaratio na više frontova! (VIDEO)

Haos na samom početku!

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" došlo je do žestokog sukoba sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i pola Bele kuće, koji su ga napali jer je Anđelu Đuričić nazvao p*rno divom.

- Što si Enu oblatio i hteo da je poniziš? To što si ti pričao za prskanje je element iz p*rnića? - komentarisao je Mateja.

- Opet babe i žabe. Zašto pričate nešto što se demantovala? - rekao je Gastoz.

- Ako je p*rno divna što niste imali s*ks? - pitao je Đedović.

- Ja ne znam p*rno dive, onanišem kao i sad i do kraja ću. Vascinantno je da vi brinete da li smo imali s*ks - urlao je Gastoz.

- Ako mi devojka da ja ću da ti ird*kam - dobacio je Luka.

- Teodora i Ena su rekle da je to kompliment, ja ne mislim to. Meni je to odvratno i izgleda da je to samo njemu tako - rekla je Jelena.

Autor: A. Nikolić