Brutalno razvezala jezik: Aleksandra urnisala uvlakače Stefana Karića, Terza kao oparen skočio na nju (VIDEO)

Žestoko prepucavanje na samom početku emisije!

U toku je emisija "Izbor potrčka", a voditelj Milan Milošević na samom početku dao je takmičarima "Elite" priliku da komentarišu današu podelu budžeta ovonedeljnog vođe Stefana Karića.

Aleksandra Nikolić dala je svoj sud o mišljenju koje je on izneo o njihovim cimerima.

- Karićev status i ime njegovog oca zbog toga mu se svi šlihtaju, smatraju da napolju ima status. Ja njega ne krivim, nego druge ljude, toliko pušik*revića... Velika je razlika kad je on besan i kad nije besan. Oni neka ćute ako im se ćuti. O meni nije rekao iskreno mišljenje, mislim da ima bolje, a nije rekao jer sam rekla da ga sanjam. On je naučio neke stvari iz prethodnih sezona, pa taktizira. Ne sporim njega, nego druge ljude koji mu se saginju. Oni misle da će sutra od Stefana da imaju podršku, znam ja kako to funkcioniše. Njima je interes da budu dobri sa Karićem. Više su Osmana pozdravljali nego bilo koga, to je sprdačina. Niko nije imao ništa da kaže jer je on Stefan Karić - govorila je Aleksandra.

- Nećemo o pušenju, znamo ko puši od Novog Sada do Subotice dildo, a ovde prste pušiš i k*rac Marinkoviću - odbrusio je Terza.

- Ne znam zašto se Terza vređa i oseća prozvanim? Da li sam te imenovala? - pitala je ona.

- Ovo je blam, pijana majka ne zna šta priča. Ovako se pijana majka bori za starateljstvo - dodao je Terza.

- Možete da mi pod*vate jer niste prošli pored metra od mog sela. Laku noć - poručila je Nikolićeva.

- Pijana budaletina došla da zaradi za dete, a ko zna šta bi bilo na afterima, trojka, četvorka... Ovo je odlična podela budžeta, smatram da Karić nije pokazao autoritet nego su ljudi pokazali veliko poštovanje jer je on jako dobar sa svima u kući i ne da na sebe. On svakog postavi na mesto kad kažeš jednu lošu reč za njega. Ovo što meni pričaju da mu pušim k*rac... Ja Osmana podržavljam jer sam ga upoznao u šestici, čuli smo se napolju, dopisivali. Ja Stefana Karića najviše poštujem, čuo sam se sa njim napolju i rekao je da će biti uz mene šta god da mi treba. On je mene komentarisao, nije me vređao nego me sa strane odvajao. Uvek je bio uz mene kad sam imao slomove, plakao sa mnom. Za mene ružnu reč nije rekao - pričao je Terza.

Autor: A. Nikolić