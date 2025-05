ŠOK ZA ŠOKOM: Sofija žestoko potkačila Sanju preko Marka, Anđela oborila Enu Čolić s nogu rečima o njoj! (VIDEO)

Žestoko prepucavanje tokom emisije!

U toku je još jedna anketa, a takmičari "Elite" danas biraju osobu koje je svoje ponašanje promenila na lošije. Ovonedeljni vođa Matea Stanković dala je reč Sofiji Janićijević.

- Na provom mesto osoba koja je mogla da mi bude najbitnija i van ove kuće, a to je Terza. To je divna osoba koja se pormenila na gore. Veličala sam njegovo ponašanje, kulturu, sve. On je meni predstavjao sve, bila sam jako zaljubljena, dopao mi se u svakom smisli te reči. On je za pohvalu i primer, a šta mu se desilo nakon nađeg raskida to samo on zna. Žao mi je što nije ostao isti kao što sam ga upoznala. Drugo mesto Luka, mislila sam da će da pokida, videla sam ga pored moje drugarice. Verovatno kako je ušao u fejk odnos se promenilo njegovo ponašanje. Treće mesto Marko Stefanović, on je bio jako pristojan, nije vređao i nije se ponašao prema devojkama kao sad - rekla je Sofija.

- Jedan bivši i dva nesuđena - dodala je Sanja.

- Tako je, videćemo da li su nesuđeni - poručila je Janićijevićeva.

- Za mene će to da bude na Aneli. Prošle sezone smo imali priliku da vidimo da je bila u vezi, a ove sezone otkako je upala u kantu, imala zadatak sa Rajačićem, pa prisno igrala, pa bila kombinacija Mateji, pa je pristala da bude u vezi sa likom koji joj kaže da je samo za k*ranje, koji je omalovažava. Tu je i Luka koji je rekao da ne bi podneo da mu neko uvredi porodicu, zakleo se u svoje dete, tako da su zbog svoje veze promenili ponašanje na gore. Ona je pokazala da više nije za ozbiljno, iako godinama treba da budemo u sve ozbiljnijim vezama, pa kad se osvrnem Luka i jeste za nju ozbiljna veza, a ona njemu likuša za k*ranje. Druga je Ena, ona je imala zanimljiva poređenja, elokvencija je došla do izražaja, a onda je postalo degutantno. Što se tiče veze sa Pejom očekivala sam da neke stvari neće dopustiti. Svi mi prekšrimo stavove, ali je razlika kad to uradip iz ljubavi i to ne mogu da osuđujem. Treća osoba je Markom, a Sanju ne mogu da navedem jer je ista otkako je poznajem i to moram da se složim sa njom. Ove godine je ozbiljno počeo da vređa žene i izgovara dosta loše stvari i to mi je upečatljivo kod nje - govorila je Anđela.

- Svaka čast za ovo - smejala se Ena i šaputala.

- Da li tebi odgovara kad te Gastoz brani? - pitao je Marko.

- Ne, ne odgovara mi - odgovorila je ona.

- Ja sam njemu rekao da treba da te brani. Ne možete da mi ubacite da se vređam samo sa ženama, ali nijedan muškarac nije vređao Sanju kao što su žene i naravno da ću da ih izvređam - pričao je Marko.

