Boli te Zola: Stefani udarila Miljanu gde je najtanja, Stanislav šokirao sve brutalnom nominacijom! (VIDEO)

Voditeljka Ivana Šopić u emisiji "Nominacije" dala je reč Stanislavu Krofaku, kako bi birao između Miljane Kulić i Nenada Macanovića Bebice.

- Bebica i ja imamo dobar odnos od prvog dana, znao je da mi kaže gluposti. Mi pričamo skoro svaki dan, mnogo toga kapira i zna, lepo je sa tobom pričati. Što se tiče Miljane bili smo jako dobri, pa mi se jako zamerila. Kad nije sto drugačije se ponaša, ne pričaj sa mnom i ne traži usluge ako imaš takvo mišljenje. Sa tobom sam završio komunikaciju, ostavljam Bebicu - rekao je Krofak.

- On ovde kao jedinka ne bi funkcionisao, imao je podlogu Mionu i Ša. Da li bi se on istakao? On se iskompleksirao što sam rekao da je nebitan. Dobio je sve na gotovo - dodala je Miljana.

- Da nije tako pio bih pivo i ronio dva sata u jezeru, pa bih se tako istakao. Mogu da radim šta god želim, ne moram da ronim po dva sata. Čuo sam kako ljudi imaju mišljenje o tebi. Ja sam imao dva negativna komentara, a ti 28 negativnih - odbrusio je Krofak.

- Mene svi vole. Ja odem u Hrvatsku i napunim klubove - rekla je Miljana.

- Ljudi vole budale. Ja se ne plašim nikoga. Verujem da je punila, vole ljudi da dođu budale - komentarisao je Krofak.

- Drago mi je da ga inspirišem, ovako bi ćutao kao mula - rekla je Miljana.

Sledeća je nominovala Stefani Grujić.

- Ja sam njoj rekla da ona nema potrebe meni da se obraća jer mi je uvredila mamu, a ona je odgovorila da sam ja njoj uvredila dete. Smatram da je jako loš čovek, sve reči koje izgovara ljudima za porodice. Ono dobro što sam mislila o njoj više ne mislim - rekla je Stefani.

- Ti si loš prijatelj, sve i da je Jelena ono pričala, ti si izdajica. Ćao mala, sa mnom nema konflikt. Pričaj u prazno - dodala je Miljana.

- Bebica je bio tu kad sam ja bila jako loše. ja to pamtim. A ti klošarko, p*ši k*rac, ja te štedim. Ti ovde vređaš mrtve i žive, vređaš tuđu decu. Tebe boli što sam bila sa Zolom, pa moraš da me ispituješ šta smo i kako radili. Bila si prekoputa mene dok sam ležala sa njim. On je mene više poštovao nego tebe za šest godina i bio pažljiviji prema meni, dok si ti morala da mu nosiš sendviče u izolaciju - nastavila je Stefani.

