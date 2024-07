Žestoko!

U toku je emisija 'Nominacije'. Večerašnja voditeljka je Ivana Šopić. Ukućani biraju između Miljane Kulić i Nenada Macanovića Bebice kome žele da vide leđa. Na redu da nominuju su Bojana Pavlović, Žana Omnia

Neću biti surova i sve što mislim o Miljani ostaje, nemam potrebu da je vređam, uvek sam je navela za svaku anketu za koju sam mislila. Nemam šta da pričam, samo se nadam da će ići u crkvu za grobove koje mi je iskopala i da će upaliti sveću za te mrtve koje je izgovarala. Što se mene tiče za mene je ona mrtav lik i ne postoji, nikad ne bih dozvolila da sedim sa njom jer je bolesnik teški, ima potrebu da ide za tobom pa bar i na neki loš način. Nema potrebe da ona meni bilo šta objašnjava, uvek mogu da joj pomognem ljudski ali da imamo kontakt nikada. Ja se sećam kad su svi imali atentat na Miljanu jedino sam je ja branila i obradovala sam joj se kad se vratila ali njeni postupci i ostalo su bolesni -rekla je Bojana, pa dodala:

Što se tiče Bebice, imali smo konflikte i preko toga smo prešli, ne iznosi mišljenje koje zapravo ima, čuva i štedi Teodoru, zadobio je od mene neko poštovanje ovde i imamo dobar odnos, nikada mi nije zamerio što sam govorila da će ga Teodora šutnuti i uvek je realno umeo da komentariše -rekla je Bojana.

O Bebici sam imala drugačije mišljenje ranije, on je duboko povređen zbog svoje porodice, on je odbačen kad je najviše trebao da bude prihvaćen, iz svega toga radi šta treba da radi i odgovarala mu je porodična atmosfera za kojom žudi, mislim da sva ta tolerancija koju si pokazao treba da pokažeš u toleranciji sa svojom porodicom. Ubedio si me u prošloj sezoni da nisi namerno uvredio Miljanu, ne mislim da voliš Teodoru nego da igraš rijaliti sa njom. Što se tiče Miljane ona za mene nije luda nego je samo emotivno polupana i da je razmažena, voli da bude bezobarzna i da uvek zna kako da dođe do cilja, ne mislim da je loš drug i čovek -rekla je Žana.

Autor: Nemanja Šolaja