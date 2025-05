Predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić istakla je da očekuje izvinjenje svih tajkunskih medija povodom naslova koje su pisali danima unazad - da predsednik Srbije laže o svojoj bolesti.

- Vučić je dokazao da uvek drži reč. Dobro je što se ni iz Bele kuće nisu odmah oglasili, gledali smo šaradu potpunih gluposti za tih 48 sati. Ovo su bile vesti, udarne vesti na N1, Nova... Kao kredibilnih medija. Otvorite portal, udarna vest da je Vučić pokušao da uđe pod lažnim imenom. Vi ne verujete da neko to zaista piše. I sada smo videli da su brutalno lagali - rekla je ona.

U svakom slučaju, svaki idiot ima pravo da bude idiot kaže šta želi, ali, mediji moraju da provere tako nešto, naglasila je predsednica Narodne Skupštine.

- Na kraju krajeva, nije Vučić bio tamo kao Aleksandar Vučić, već je predstavljao Srbiju - navela je Brnabić.

Brnabić se potom dotakla i teme logora u Jasenovcu, odnosno, logora koji nikada nije oslobođen.

Komentarišući reči Nikole Bartulice, i njegov sraman govor u kom udara na našu zemlju, Brnabić ističe da joj nije jasno, kako su blokaderi srećni i veseli kada se izgovaraju onakve reči.

- Neoustaša je iz Domovinskog pokreta, koji se ustaški. Ti blokaderi su trebali da izađu, jer je taj pokret tražio da ukoliko se podrži vladajuća većina, da je njihov uslov da u njoj ne budu Srbi, i uslov je da Srbi ne budu u ni jednoj instituciji. To su ljudi koji u sred Evropskog parlamenta slušaju ovo, i ne reaguju - navela je ona.

Jedini pristojan i dostojanstven gest bi bio da su izašli i uložilli protest, dodala je Brnabić.

Brnabić je potom istakla je notorna glupost da u Srbiji postoji notorni uticaj Rusije, onda Kine i kineskog tržišta.

- Srbija sme, i zato smeta - dodala je ona.

Govoreći o zgradi Generalštaba, Brnabić kaže da joj nije jasno zašto se bivša vlast sada meša, kada ga za svoje vreme vladavine nisu sredili.

- Mogli su da ga naprave od lego kockica, a nisu ništa uradili. Dalje nastavljamo da se borimo, predvođeni Vučićem. On je rekao, i to je istina. Verovatno će biti pritisaka, sankcija... On je rekao da Srbija nije kriva, nego on. Rekao je da je bila njegova odluka. Ja ću uvek da branim tu odluku, jer je to jedina ljudski ispravna odluka, a to je da budete u Moskvi na ovako btan dan. Da nije bilo Moskve, Crvene armije, ne bi bilo Evrope, evropskih vrednsti - navela je Brnabić.

Danas se svi u Moskvi sećamo žrtava, koje su Rusi položili za slobodu, a mi zajedno sa njima smo izgubili najviše stanovništva u borbi protiv fašizma, kaže ona.

- Njih ne bi bilo da nije Crvene armije - kaže Brnabić.

O studentima blokaderima koji traže izbore Brnabić je rekla da je sve isto kao 2023. godine , i to je još jdan dokaz da je sve ovo organizovano, finansirao i logistički pomognuto iz inostranstva.

- Ovde je uvek plodno tolo bila neka tragedija i to je iskorišćeno. Tako da i ovo što gledamo ovaj teror već 6 meseci nema nikakve veze sa padom nadstrešnice- rekla je Brnabić.

Ona jepodsetila na izjavu Miloša Vučevića predsednika Srpske napredne stranke koji je pitao blokadere kao to sa muzikom, vuvuzelama i čegrtaljkama obeležavate tugu i pokazujete empatiju sa porodicama nastradalim.

- Kada pogledate bukvalno smo istovetne programe i akcije imali. Prvo su bili protesti, onda su govorili samo da znate nećete se izvući izborima, nema govora o izborima biće haos, i tada su tražili jednu vrstu prelazne vlade. Kada nisu dobili ni tada, a ni sada prelaznu vladu. šta je sledeća stvar idemo izbori su jedini način za izlazak iz krize - rekla je Brnabić.

Ona je podsetila da je Savo Milošević rekao tada, da ko izađe na izbore da će izdati studente.

- Pa čekajte što sada tražite izbore, i tad su tražili izbore i dobili su ali ih nisu hteli, sada ćemo videti šta će biti- rekla je Brnabić dodajući da treba da se obrate predsedniku Vučiću za kojeg kažu da je nenadležan.

Ona je poručila blokaderima da se batale saopštenjima za javnost i da se obrate predsedniku, tj nadležnoj instituciji sa zvaničnim zahtevom.

Brnabić se osvrnula i na situaciju sa fakultetima koji su u blokadi i dokle su neki ljudi doveli naš univerzitet i faklultete.

- Nakon 217 godina Beogradskog univerziteta Ekonomski fakultet drži nastavu u hotelu, zamislite to. Oni su doveli do toga da Ekonomski fakultet drži predavanja i to samo jednoj privilegovanoj grupi studenata u hotelu, pa sram vas bilo - rekla je Brnabić.

Kako je rekla po zakonu o visokom obrazovanju to je čist kriminal, oni nisu akrditovani da drže predavanja van fakulteta, pitanje je da li će biti validne te diplome i ko je garant kako su se ti ispiti polagali u hotelu i šta će biti sa akreditacijom Ekonomskog fakulteta.

- Oni se nisu čak ni obratili da traže odobrenje da zbog blokada imaju nastavu van fakulteta, sada praktično zbog togga potpuno realno taj fakultet može da izgubi akreditaciju. Poseban problem što je ta nastava organizovana smao za privilegovanu grupu studenata - rekla je Brnabić.

Ona je rekla da je sve ovo takvo ponižavanje našeg univerziteta i školstva da se Dositej u grobu prevrće jer smo doživeli da ovakvi ljudu budu dekani i rektori.

Autor: D.B.