Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić istakla je danas za jutarnji program na TV Pink da će se hapšenja blokadera nastaviti i u danima pred nama, kao i da će sve terorističke grupe raskrinkati.

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić istakla je da su blokaderi sve što su radili u poslednjih sedam meseci, radili u saradnji sa terorističkim grupama i službama.

- Oni su želeli da uđu u Predsedništvo. Ovo je pokazatelj da su dobro koordinisani. Apsolutno se nastavljaju hapšenja. Tokom noći i dana, predsednik Vučić imao je sastanke sa bezbednosnim službama, sa vrhom MUP-a, kako bise sačuvao ustavni poredak, državno uređenje. Da se spreči krvoproliće koje su planirali na Vidovdan. On služi da se setimo žrtava koje su naši preci dali za našu slobodu, integritet... Ali eot, to je bio njihov plan - rekla je Brnabićeva.

Vučić će danas obići neke od najvažnijih infrastruktirnih projekata, kako bi narodu vratio veru da će Srbija nastaviti da privređuje, kaže ona potom.

Govoreći o snimcima koji su sinoć emotivani u epscijalnoj emisiji, Brnabić navodi da Ivan Matović, koji je jedan od privedenih, predstavlja sebe kao novo lice Srbije.

- To treba da bude novo lice Srbije? Da nosite pištolj sa brušenim serijskim brojem... To znači da ste vi planirali najteža krivična dela... I to bi bilo problematično. Vi ste bili spremni da počinite najteće krivično delo... Verovatno atentan, na najveće državne funkcionere, pre svega Vučića. Brušeni serijski broj znači da je nemoguće otkriti. To je budućnost ove zemlje? Oni su na ovom snimku priznali najveća krivična dela, da su 15. marta bili naoružani u Beogradu. Svi su kod sebe imali oružje. To je ono što smo sprečili, zahvaljujući snimku id 12. marta. I kada je to razbijeno, ljudo su shvatili da treba da se desi nasilje... - dodala je Brnabić.

Oni kažu "mi smo sada za Vidovdan bliži nasilju i krvoproliću", kaže Brnabić.

- Juče mi je bila zanimljiva teza... Šešelj je rekao da Vučić nije uplašen i da ga nikada neće uplašiti, već je bolećiv. Bolećiv je prema blokaderima, jer su to mladi ljudi, neki su zavedeni, mladi ljudi koje je neko najstrašnije zloupotrebio. Neki mladi ljudi koji će završiti u zatvoru zbog zloupotrebe. Stavio ih u prve redove, napravio terorističke ćelije... Sada imamo plan za upad na RTS, vašu kuću, Informer... Obračunavanje u ''Ćacilendu''... To je nacistička ideologija, videli smo i simbole te - navodi Brnabić.

Apelujem na blokadere da se probude, da razmisle ko ih je ovde doveo, dodala je ona.

- Vučić nije uhapšen, nemoguće ga je uplašiti. Ne znam ko to može da pomisli nakon ovakvih dešavanja... Nema šta mu nisu radili. Pa njegovom životu su pretili, životu njegove dece. Najozbiljniji kriminalci Evrope i Srbije. Na dan kada je pretila najveća opasnost po njegov život, to je dan kada je otvaran spomenik Stefanu Nemanji, on nije želeo da se skloni. Ja ne znam šta su to veče sve radile bezbednosne službe. Ni tada se nije uplašio, nastavio je da radi za Srbiju i da se bori protiv svega toga, a najviše za srpski narod - dodala je Brnabić.

Kako je navela, blokaderi su mislili da se ovo neće izdržati, a ipak se izdržalo, i zato su shvatili da im je ostao samo državni udar na Vidovdan.

- Sledeći termin je 12. jul, kada se obeležava Srebrenica... Mi moramo da čujemo, ne smem da pretpostavljam ništa. Nije ništa rekla-kazala.

Brnabić je potom istakla da je Vučić sve vreme na vezi sa svim bezbednostnim strukturama, raskrinkavanje terorističkih grupa se nastavlja, a država će ostati stabilna.

Autor: D.B.