Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić najavia je večeras za TV Pink da će se predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratititi građanima.

- On će se oratiti sutra u 11 sati. On je bio u predsedništvu, lagali su da se povukao da bi ohrabrili nasilnike. On je izašao da provede neko vreme sa studentima, da im da snagu, ulije hrabrost... On je izašao, apelovao, zamolio ljude, dao im hiljaditu šansu... - rekla je Brnabić.

Autor: D.B.